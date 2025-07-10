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高雄山區豪雨不斷「破300毫米」...白晝如黑夜、平地也現強風
高雄市受低壓帶及西南風影響，自今天凌晨出現強降雨，今天上午氣象站更在山區測得24小時逾300毫米雨量，平地也有陣陣大雨，天色昏暗，白晝如黑夜。
今天上午9時許， 高雄市茂林區多納林道觀測站，測得24小時累積雨量達351毫米，桃源區寶山觀測站也測得309毫米，已達大豪雨標準，桃源、六龜、那瑪夏等區，也有260毫米以上豪雨。
另在橋頭區「國一N351K」觀測站測得瞬間風速達8級風以上，風速達每秒17.6公尺。
高雄氣象站上午表示，高雄山區雨量和瞬間風速已達「災害性天氣」，高雄市、屏東縣、台東縣列為警戒區域，應慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，以及坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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