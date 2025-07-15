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姊妹爭寵都為了「一味」！四季醬油等比縮小icash2.0超Q

文／ 黎允之

近期網路瘋傳一段影片：姊妹打賭，同時傳訊息跟媽媽點菜，看媽媽會先做哪一道菜？姊姊許願超下飯的「滷肉」，妹妹指定媽媽的拿手菜「三杯雞」，點中的人就贏了！賭輸的人要接受「大冒險」懲罰——就是穿上媽媽的圍裙，去便利商店買醬油！但你以為只是買醬油嗎？才沒那麼簡單，還指定要用iCash卡結帳跟著一起唱「四季調味，真情入味」才算完成懲罰。

影片中拍攝者的魔性笑聲意外成大亮點，在社群中引發熱議，也釣出一票網友回應：「我的腦中現在只有哈哈哈哈哈哈，無限循環」、「輸的人真的很社死」、「你們家一定每天都很歡樂」、「妹妹倉皇逃走的樣子好好笑」……。

姊妹倆打賭和媽媽許願點菜，賭輸了就要接受大冒險的影片，在網路上瘋傳。 圖／擷取Threads
姊妹倆打賭和媽媽許願點菜，賭輸了就要接受大冒險的影片，在網路上瘋傳。 圖／擷取Threads

不少網友注意到，影片中姊妹到超商購物嗶卡使用的icash2.0，竟是許多人從小吃到大的「四季醬油」等比縮小版。迷你版四季醬油icash2.0，從紅色瓶蓋到橘棕色標籤完美複製，掛在包包上，無敵可愛！

更可愛的是，這張卡片還加入了發聲功能，感應支付時會發出熟悉的廣告旋律「四季調味～真情入味～~」，感應同時放飛自我模式ON，也引發網友一連串的討論！有收藏迷狂推：「好可愛，現在造型icash都好好買，可以收集廚房系列，醬油和電鍋放一起很搭」、「經典廣告詞的魅力！」

也有網友表示：「會唱歌的icash....，絕對是e人才會用的東西吧」、「我老婆用四季，幫買錯還會被罵，直接拿這個icash去，連店員都會提醒你，促進家庭和諧神物啊！！」、「如果5個人拿同一款悠遊卡一起刷卡進捷運會怎麼樣？哈哈哈！」

四季醬油icash2.0， 感應支付時會發出熟悉的廣告旋律。 圖／擷取Threads
四季醬油icash2.0， 感應支付時會發出熟悉的廣告旋律。 圖／擷取Threads

你也有買錯醬油被老婆或媽媽罵的經驗嗎？拿著四季醬油icash2.0去買四季醬油，絕對不會買錯，保你在家地位提升、一年四季都平安！而且還讓人聯想到四季醬油的色澤，滷出來的美食很夠味，忍不住口水直流，瞬間勾起熟悉的滋味，喜歡的人快去購買！「四季釀造醬油icash2.0」7月9日起於7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美、momo等通路販售，每個含運售價599元。

影片連結：https://www.threads.com/@bee60286/post/DL9scd0SgEY?hl=zh-tw

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