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男性注意！全台攝護腺癌患者去年新增近萬人 醫界倡議納第六癌篩檢

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台灣新創醫療學會理事長歐宴泉表示去年攝護腺癌新增9858人，已是男性第三大癌症。記者黑中亮／攝影
台灣新創醫療學會理事長歐宴泉表示去年攝護腺癌新增9858人，已是男性第三大癌症。記者黑中亮／攝影

攝護腺癌是男性特有的癌症，根據2022年癌症登記報告及2023-2024年健保大數據，2024攝護腺癌新增9858人，更是男性第三大癌症，是發生率增加比例最高的癌症，台灣新創醫療學會理事長歐宴泉呼籲重視男性健康，攜手全台各地醫療院所聯合倡議「三分鐘護一家」，推動將攝護腺癌納入第六項癌症篩檢。

台灣新創醫療學會指出，攝護腺癌發生個案在2022年為9062人，2023年為9444人，2024年為9858人，每年發生率不斷地增加，不久就會超過萬人；而攝護腺癌的發生率每10萬人口為41.7人，為子宮頸癌7.6人的5.5倍，攝護腺癌的死亡率每10萬人口為7.8人，為子宮頸2.56人的3倍。

理事長歐宴泉表示，女性的子宮頸癌自1995年起就已經開始篩檢，而男性攝護腺癌的篩檢卻延遲了近30年，迄今仍未被納入全民篩檢中。從流行病學的發生率，早在2003年攝護腺癌的發生機率已超過子宮頸癌，在2005年攝護腺癌死亡機率大於子宮頸癌。

醫界認為，攝護腺癌在早期往往沒有明顯症狀，卻是可以根治的疾病，但須透過早期篩檢，才能早期診斷積極監測早期治療；目前攝護腺篩檢及診斷的方法包括血清攝護腺特異性抗原（PSA）檢查、攝護腺健康指數原（PHI） 、肛門指診、多參數攝護腺磁振造影，以及經直腸超音波切片或新式多參數磁振造影，融合超音波影像經會陰攝護腺的切片檢查等。

台灣新創醫療學會並說，目前台灣五大癌篩檢涵蓋大腸癌、口腔癌、乳癌、肺癌和子宮頸癌，不僅降低年齡而且篩檢的補助也增加，但攝護腺癌始終未被納入篩檢項目，與美國和歐洲國家相比，台灣在攝護腺癌篩檢方面的落後仍然明顯，美國自1988年開始進行攝護腺癌篩檢，並在幾年內成功降低了該病的死亡率。

92歲孫瑞寒表示，今年發現罹患攝護腺癌並接受治療後，術後迄今身體非常健康，平時還能吊單槓；林先生接受過手術治療，10幾年來元氣十足，華新醫材董事長鄭永柱進行根治性攝護腺切除手術已6年，術後順利恢復健康並繼續為事業打拚都沒有困擾。

攝護腺癌去年新增9858人是男性第三大癌症，台灣新創醫療學會攜手全台各地醫療院所聯合倡議，推動將攝護腺癌納入第六項癌症篩檢。記者黑中亮／攝影
攝護腺癌去年新增9858人是男性第三大癌症，台灣新創醫療學會攜手全台各地醫療院所聯合倡議，推動將攝護腺癌納入第六項癌症篩檢。記者黑中亮／攝影
92歲老先生孫瑞寒（中）今年發現罹患攝護腺癌並接受治療後，表示術後身體健康還能吊單槓。記者黑中亮／攝影
92歲老先生孫瑞寒（中）今年發現罹患攝護腺癌並接受治療後，表示術後身體健康還能吊單槓。記者黑中亮／攝影
攝護腺癌去年新增9858人是男性第三大癌症，台灣新創醫療學會攜手全台各地醫療院所聯合倡議，推動將攝護腺癌納入第六項癌症篩檢。記者黑中亮／攝影
攝護腺癌去年新增9858人是男性第三大癌症，台灣新創醫療學會攜手全台各地醫療院所聯合倡議，推動將攝護腺癌納入第六項癌症篩檢。記者黑中亮／攝影
台灣新創醫療學會理事長歐宴泉表示去年攝護腺癌新增9858人，已是男性第三大癌症。記者黑中亮／攝影
台灣新創醫療學會理事長歐宴泉表示去年攝護腺癌新增9858人，已是男性第三大癌症。記者黑中亮／攝影

子宮頸癌 攝護腺癌 癌症

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