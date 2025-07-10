快訊

桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保…畫面曝光

藥天天吃人卻越來越累？醫揭關鍵「生活沒補位」慢性病患者可以這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
張家銘醫師提醒慢性病患者改變生活態度，養成規律運動，讓身體重新活回來。示意圖／ingimage
張家銘醫師提醒慢性病患者改變生活態度，養成規律運動，讓身體重新活回來。示意圖／ingimage

台北榮總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘今(10)日在臉書發文提醒慢性病患者，莫以「吃藥」為一天中最確定的事，除了依靠藥物「撐著活下去」，也要規律的運動讓生活踏實地活回來。

張家銘表示，多重慢性病患者在現代的社會已非特例，而是越來越多人正在面對的現實。他在診間常可見多重慢性病患者抱怨自己藥吃了一堆，但卻覺得沒什麼用，反倒越吃越累、越來越沒勁，這樣的生活態度也同時影響到了睡眠和心情，讓他相當心疼。而每種病都有一套療程，但卻將病人的生活被切割得越來越細碎，像是拼圖一樣，永遠拼不起來。

醫師說，醫院雖然很努力扮演「把病看好」的角色，但當病患一天中最確定的事是「吃藥」，而不是「好好生活」時，這樣真的變健康了嗎？他也質疑，患者一路靠著藥物撐下去生活，真的能走得遠嗎？

張家銘認為，慢性病患者需要先調整對病情的態度，讓自己從生活出發，不只是「撐著活下去」，而是要「踏實地活回來」。醫學研究結果也對此給出明確指引：「改變生活，就是治療的開始。」

醫師指出一項名為MOBILIZE的臨床試驗，針對228位多重慢性病患者進行長達1年的觀察，此試驗包括兩個重點：個人化運動治療與自我管理支持。根據這項研究的訓練計畫，是讓受試者進行每週2次、共12週的個別課程。內容從簡單暖身、平衡訓練、肌力強化到日常動作模擬，每個動作都有不同的難度，能根據反應再做調整。

此外，每位參加者還會搭配自我管理課程，學會怎麼設定生活目標、如何因應情緒起伏，讓運動變成可以維持、而不是3分鐘熱度的健康習慣。他強調，這是每個人都能開始的東西，接受這套「生活型處方」的患者，在生活品質評估上也明顯提升，比單靠藥物治療的對照組進步更多，連自評健康狀態也更樂觀。更重要的是，整體沒有增加嚴重的副作用。

張家銘認為，這是身體對「被照顧」的回應，不是什麼高強度的健身，而是為每一個關節痛、氣喘、體力差的身體量身打造的簡單動作，包括坐著抬腿、靠牆蹲、輕鬆伸展，只要每天多一點動作，身體就能多一點能量。

而「自我管理支持」的關鍵不在講道理，而是讓人學會怎麼觀察自己、怎麼設定可以達成的小目標，甚至學會接納自己的不完美：「今天我雖然沒做到，但我沒有放棄。」醫師認為，這兩個看似簡單的改變，其實是一場生活的深度調整，也是身體修復的起點。

他強調，對慢性病患者來說，藥物不是唯一的路，面對病人無精打采的狀況，可能是藥物已經「到位」，但生活還沒「補位」。透過每天運動能讓身體重新打開開關。只要動起來，哪怕只有一點點，身體就會回應：「我還在，我還想好起來。」

慢性病 運動

延伸閱讀

守住時間密碼！吃這款花生抗老化 醫：真的能讓細胞活久一點

台灣無法可管？癮君子邊走邊抽菸 OL制止遭嗆：可戴兩層口罩

月薪38K女想「一年出國3次」？網喊不難：這點才是關鍵

台電搶修不及「他家可能停電2禮拜」？台南網友崩潰：怎麼活

相關新聞

全台溼答答 雷陣雨頻炸南部台東 天氣好轉等周末

低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，隨著丹娜絲颱風昨天減弱消散，台灣漸轉為低壓帶及西南...

中南部慎防連日致災雨 吳德榮：這天台灣東方擾動發展 關注是否威脅

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、台東縣，豪雨：彰化縣、南投...

男性注意！全台攝護腺癌患者去年新增近萬人 醫界倡議納第六癌篩檢

攝護腺癌是男性特有的癌症，根據2022年癌症登記報告及2023-2024年健保大數據，2024攝護腺癌新增9858人，更...

鄭明典1張圖「科普」 說明西南季風、季風槽、季風低壓

前中央氣象局長鄭明典在臉書「科普」氣象名詞對照850百帕氣流圖，他表示，由北印度洋吹過來，到南海轉東北方向的氣流，就是我...

還有颱風？ 賈新興：今起有熱帶系統發展趨勢

近期有無颱風發展可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chi...

日食安專家點名「添加物金三角」 3大NG點心別給孩子吃

現代孩子的飲食習慣令人憂心。日本食品添加物專家、《食品の裏側──みんな大好きな食品添加物》（食品的真相，暫譯）一書的作者安部司，近日在「東洋經濟 Online」的報導中呼籲家長留意食品的選擇，指出「不建議給孩子吃的三大NG點心」，以免對孩子的身心發展造成長期影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。