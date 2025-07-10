藥天天吃人卻越來越累？醫揭關鍵「生活沒補位」慢性病患者可以這樣做

台北榮總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘今(10)日在臉書發文提醒慢性病患者，莫以「吃藥」為一天中最確定的事，除了依靠藥物「撐著活下去」，也要規律的運動讓生活踏實地活回來。

張家銘表示，多重慢性病患者在現代的社會已非特例，而是越來越多人正在面對的現實。他在診間常可見多重慢性病患者抱怨自己藥吃了一堆，但卻覺得沒什麼用，反倒越吃越累、越來越沒勁，這樣的生活態度也同時影響到了睡眠和心情，讓他相當心疼。而每種病都有一套療程，但卻將病人的生活被切割得越來越細碎，像是拼圖一樣，永遠拼不起來。

醫師說，醫院雖然很努力扮演「把病看好」的角色，但當病患一天中最確定的事是「吃藥」，而不是「好好生活」時，這樣真的變健康了嗎？他也質疑，患者一路靠著藥物撐下去生活，真的能走得遠嗎？

張家銘認為，慢性病患者需要先調整對病情的態度，讓自己從生活出發，不只是「撐著活下去」，而是要「踏實地活回來」。醫學研究結果也對此給出明確指引：「改變生活，就是治療的開始。」

醫師指出一項名為MOBILIZE的臨床試驗，針對228位多重慢性病患者進行長達1年的觀察，此試驗包括兩個重點：個人化運動治療與自我管理支持。根據這項研究的訓練計畫，是讓受試者進行每週2次、共12週的個別課程。內容從簡單暖身、平衡訓練、肌力強化到日常動作模擬，每個動作都有不同的難度，能根據反應再做調整。

此外，每位參加者還會搭配自我管理課程，學會怎麼設定生活目標、如何因應情緒起伏，讓運動變成可以維持、而不是3分鐘熱度的健康習慣。他強調，這是每個人都能開始的東西，接受這套「生活型處方」的患者，在生活品質評估上也明顯提升，比單靠藥物治療的對照組進步更多，連自評健康狀態也更樂觀。更重要的是，整體沒有增加嚴重的副作用。

張家銘認為，這是身體對「被照顧」的回應，不是什麼高強度的健身，而是為每一個關節痛、氣喘、體力差的身體量身打造的簡單動作，包括坐著抬腿、靠牆蹲、輕鬆伸展，只要每天多一點動作，身體就能多一點能量。

而「自我管理支持」的關鍵不在講道理，而是讓人學會怎麼觀察自己、怎麼設定可以達成的小目標，甚至學會接納自己的不完美：「今天我雖然沒做到，但我沒有放棄。」醫師認為，這兩個看似簡單的改變，其實是一場生活的深度調整，也是身體修復的起點。

他強調，對慢性病患者來說，藥物不是唯一的路，面對病人無精打采的狀況，可能是藥物已經「到位」，但生活還沒「補位」。透過每天運動能讓身體重新打開開關。只要動起來，哪怕只有一點點，身體就會回應：「我還在，我還想好起來。」