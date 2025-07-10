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密集雷雨帶移入台南上空 高屏同時也有雷雨帶不斷發展

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
海峽中部的交會輻合帶，已逐漸南移到台南外海，密集的雷雨帶發展並移入台南上空。高屏地區同時也有雷雨帶不斷發展移入，今天白天注意強降雨發生。本報資料照片
海峽中部的交會輻合帶，已逐漸南移到台南外海，密集的雷雨帶發展並移入台南上空。高屏地區同時也有雷雨帶不斷發展移入，今天白天注意強降雨發生。本報資料照片

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海峽中部的交會輻合帶，已逐漸南移到台南外海，密集的雷雨帶發展並移入台南上空，將有持續性的雨勢。高屏地區同時也有雷雨帶不斷發展移入，今天白天注意強降雨發生。

中央氣象署已發布豪雨特報，今天台東縣（山區及大武鄉）及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台中、綠島及金門地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。超大豪雨地區：屏東縣、台東縣。大豪雨地區：高雄市。

台東 屏東縣 豪雨

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低壓帶及西南風影響 竹苗台中已有豪雨發生

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