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消暑神器「涼感頸圈」別亂用！皮膚科醫師示警：用錯反傷皮膚

聯合新聞網／ 綜合報導
炎熱夏季的降溫小物五花八門。夏季示意圖。圖/ingimage。
炎熱夏季的降溫小物五花八門。夏季示意圖。圖/ingimage。

炎炎夏日，越來越多人選擇配戴「涼感頸圈」來降溫消暑。不過根據日媒オトナンサー」報導，皮膚科與美容外科專家張田修平醫師提醒，這類看似便利的商品若使用不當，反而可能對皮膚造成傷害，甚至引發凍傷與過敏反應

常見的皮膚問題包括涼感頸圈破損時，會導致內部冷卻液滲漏，造成接觸性皮膚炎。這些冷凝膠中可能含有防腐劑或香料，對敏感膚質的人容易引發紅腫、搔癢或水泡等症狀。且長時間冷敷某部位，會導致血流變差、組織溫度過低，進而產生「凍瘡」，嚴重時可能造成潰瘍或皮膚壞死。

張田醫師建議，使用時應避免讓冷卻材直接接觸皮膚，最好隔著毛巾使用，每次使用不宜超過1小時，並定期檢查產品是否有滲漏或異味。清潔方面也需注意，使用後應徹底清洗晾乾，以防細菌滋生導致毛囊炎。

特別要注意的是，曾有異位性皮膚炎或接觸性皮膚炎病史者、敏感肌膚、高齡者、孩童、糖尿病或末梢血液循環障礙患者，因皮膚對溫度變化反應較弱，較容易在無預警情況下受傷，應謹慎使用。萬一出現紅腫搔癢，可先以冷水沖洗並暫停使用，若幾天內沒有改善，或有水泡或潰爛情形，請勿自行處理，應立即尋求皮膚科醫師的協助。涼感頸圈雖是實用的降溫工具，但定期檢查商品狀態、掌握正確用法，才能安心享受清涼的夏日。

日媒 異位性皮膚炎 皮膚科 過敏反應 醫師 高齡者

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