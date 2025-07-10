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全台溼答答 雷陣雨頻炸南部台東 天氣好轉等周末

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今明兩天嘉義以南仍有較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今明兩天嘉義以南仍有較大雨勢發生的機率。本報資料照片

低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，隨著丹娜絲颱風昨天減弱消散，台灣漸轉為低壓帶及西南風增強影響的環境，西半部至台東地區普遍出現局部大雨甚至豪雨等級降雨。今天持續在低壓帶與西南風主導下，各地仍為陰有短暫陣雨的型態。

其中，南部至台東地區雷陣雨仍較為頻繁，林孝儒表示，有局部豪大雨或豪雨以上降雨，仍須持續提高警覺。相較之下，中北部雖也有短暫陣雨，但強度略減，至於背風側的東半部則以零星降雨為主。

氣溫方面，林孝儒表示，降雨範圍較廣使得高溫略為受抑，各地約26至31度，即便如此，仍不乏悶熱感受。

明天的天氣仍與今天類似，林孝儒表示，整體大氣仍處於低壓帶環境中，迎風面的南部至台東地區整日仍容易出現短暫雷陣雨；中北部與東部午後也要留意熱對流發展可能。不過由於西南風強度略減、環境水氣略趨收斂，整體降雨範圍與強度將較今天減緩，但局部大雨風險仍存在，特別提醒南部地區仍應持續留意。

周末起，隨低壓帶逐步遠離、太平洋高壓勢力增強，各地天氣將趨穩定，林孝儒表示，氣溫也逐步回升，預測高溫普遍約31至34度。

雖有局部放晴天氣，但林孝儒表示，午後受熱力作用影響，局部山區都還是有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，也可能向平地擴展，提醒假日戶外活動，仍需留意午後天氣變化，建議攜帶雨具備用。

林孝儒表示，下周初步預測，由於太平洋高壓偏東，整體勢力偏弱，台灣上空大氣條件仍偏不穩定，地面風場則多為西南風，迎風地區將易有不定時降雨；而各地區也都有午後熱對流影響機會。

此外，林孝儒表示，下周後期於南方洋面逐漸有利熱帶系統發展潛在條件，未來可持續觀察。

林孝儒提醒，周五前南台灣仍為降雨熱區，周末雖有天氣好轉的空間，但連日累積雨量與午後熱對流風險仍在，進行戶外活動或山區行程時注意安全，並持續關注最新氣象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台東 豪雨

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