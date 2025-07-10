超狂！臉書「1社團」神奇物品多 網笑翻：各種免費可拿

近日，一名網友在Dcard論壇分享了自己過著「二手人生」的經歷，吸引大批網友熱烈討論。她表示，自己人生中80%的物品都是二手購得，從電子產品到交通工具，甚至家電用品，無所不包。她直言：「不是我特別節省啦（好啦有一點XD），是真的覺得很多東西根本沒必要買新的，用得好、保存得好，一樣可以用得很爽，有時還會撿到寶！」

這位網友還曬出了一份超豪華的「二手戰利品清單」，包括學弟轉賣的iPad、朋友出清的富士相機、學長甩賣的CUXI機車、社區媽媽免費送的洗衣機，甚至連畢業生拋售的Rimowa行李箱都不放過。網友看完直呼：「這生活太講究CP值了吧！」

除了購買二手商品，她也會將自己的閒置物品回收或轉賣，例如最近才將一支iPhone 13以5000元價格賣給神腦。她還推薦了一個名為「拾荒」的臉書社團，表示裡面常有各種奇奇怪怪的免費物品可領取，甚至曾見過有人送「看起來就冰過大體的冰櫃」，讓人哭笑不得。

這篇文章引發了大量網友共鳴，有人表示：「我也超愛二手商品」、「家裡電視機、冷氣、微波爐都是接朋友舊的，能省則省，也是一種生活美學XD」，甚至還有台中網友自豪地說：「我是專門在臉書拾荒社團送再生電腦的人，目前已經累積送出45台！」

然而，也有部分網友持保留態度，認為「二手用品容易踩坑，尤其是電子產品」，甚至有人坦言：「什麼都要用新的，用二手的過不去心裡那關。」

最有趣的是，有人開玩笑留言：「二手男/女友可以嗎？」、「該不會之後連老公都....」。