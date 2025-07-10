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還有颱風？ 賈新興：今起有熱帶系統發展趨勢
近期有無颱風發展可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天有利颱風生成環境顯示，今天至下周一觀察琉球群島以東，以及觀察下周四起菲律賓東方外海，熱帶系統發展的趨勢。
未來10天環境偏西南風，今天至周五留意午後西北雨，賈新興表示，明天，北北基及西半部有局部短暫陣雨，午後除宜蘭外，其他地區有局部短暫陣雨。周六，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。
賈新興表示，周日，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。下周一，西半部及北北基有零星短暫雨，午後台中以北及宜蘭有局部短暫陣雨， 南投以南山區亦有零星短暫雨。
他說，下周二，台中以南有局部短暫陣雨，午後竹苗以北山區、北北基東側及宜花東有局部短暫陣雨。下周三至下周四，於深夜至隔天清晨，彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周五清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南山區及北海岸至基隆有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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