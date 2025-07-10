快訊

回嗆川普50%關稅！巴西總統說不接受「指教」將用對等法回敬美國

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

聽新聞
0:00 / 0:00

還有颱風？ 賈新興：今起有熱帶系統發展趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天環境偏西南風，今天至周五留意午後西北雨，明天，北北基及西半部有局部短暫陣雨，午後除宜蘭外，其他地區有局部短暫陣雨。本報資料照片
未來10天環境偏西南風，今天至周五留意午後西北雨，明天，北北基及西半部有局部短暫陣雨，午後除宜蘭外，其他地區有局部短暫陣雨。本報資料照片

近期有無颱風發展可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天有利颱風生成環境顯示，今天至下周一觀察琉球群島以東，以及觀察下周四起菲律賓東方外海，熱帶系統發展的趨勢。

未來10天環境偏西南風，今天至周五留意午後西北雨，賈新興表示，明天，北北基及西半部有局部短暫陣雨，午後除宜蘭外，其他地區有局部短暫陣雨。周六，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周日，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。下周一，西半部及北北基有零星短暫雨，午後台中以北及宜蘭有局部短暫陣雨， 南投以南山區亦有零星短暫雨。

他說，下周二，台中以南有局部短暫陣雨，午後竹苗以北山區、北北基東側及宜花東有局部短暫陣雨。下周三至下周四，於深夜至隔天清晨，彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周五清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南山區及北海岸至基隆有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

彰化 賈新興

延伸閱讀

木恩颱風不影響台灣！賈新興指熱帶系統98Ｗ需特別關注

未來1周午後西北雨明顯 賈新興：不排除7月初有熱帶系統接近台灣海域

地球發燒 賈新興曝氣候預估報告5大重點：增溫致更多極端天氣事件

周四起2時期有利颱風生成 賈新興：周日後觀察熱帶系統發展及移動趨勢

相關新聞

高鐵延伸宜蘭 環評初審過關

高鐵延伸宜蘭案昨進行環評專案小組第二次初審會議，歷經近六小時審查，交通部鐵道局承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等...

賀陳旦：北宜高鐵 虛構人流和錢潮

高鐵延伸宜蘭環評案爭議不斷，昨天環境部召開第二次環評初審，成功闖關，引發討論。交通部前部長賀陳旦直言，環評初審仍有很多疑...

中南部慎防連日致災雨 吳德榮：這天台灣東方擾動發展 關注是否威脅

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、台東縣，豪雨：彰化縣、南投...

還有颱風？ 賈新興：今起有熱帶系統發展趨勢

近期有無颱風發展可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chi...

冷眼集／為政績背書 北宜高鐵環評初審如此草率

高鐵延伸宜蘭案昨召開第二次環評初審，成功闖關，對比鐵道局五月甫表示「力拚第三季完成環評」，如今果然「準點通關」，幾近「神...

東嘉南高屏6縣市大雷雨 台南南化山區暴雨國家及警報響

低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署發布嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、高雄市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。