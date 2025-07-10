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炎夏怕中暑又沒胃口？料理專家推番茄助開胃抗熱 5大好處一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
番茄富含水分及多種維生素，為適合夏季攝取的蔬果。 圖／ingimage
番茄富含水分及多種維生素，為適合夏季攝取的蔬果。 圖／ingimage

在日媒「Yahoo Japan」中的料理研究家chucky_cooking專欄中提到，盛夏高溫溼熱，不少人常出現食欲不振、疲憊倦怠等「夏日疲勞」症狀。日常飲食中常見的「番茄」，其實是對抗夏日疲勞的最佳天然食材，該文中並列出五大吃番茄的優點。

首先，番茄富含「茄紅素」，這種紅色植物色素具有優秀的抗氧化功能，有助清除體內因紫外線或高溫產生的活性氧，保護細胞不受損，對緩解疲勞有明顯幫助。其次，番茄的酸味來自「檸檬酸」，可促進胃液分泌、提高食欲，也能有效幫助代謝體內的疲勞物質，讓人恢復元氣。

第三點，番茄含有豐富「鉀」，能幫助調節體內電解質與水分平衡，對於大量出汗、容易脫水的夏天來說，是預防中暑的營養關鍵。第四，番茄中富含維生素C、E 和 β-胡蘿蔔素等抗氧化營養素，不僅能提升免疫力、預防高溫溼熱帶來的不適，還有助於維持肌膚與人體的健康。

最後，番茄本身水分含量高，加上有「清熱降溫」的特點，能在炎熱天氣中幫助體內降溫，也是補充水分的好選擇。chucky_cooking 建議，除了沙拉、冷麵等清爽吃法，也可嘗試簡單醃漬，或搭配雞胸肉、海帶芽、柑橘醋、麻油、橄欖油、芝麻等食材涼拌，都是開胃又消暑的家常好選擇。

中暑 疲憊 紫外線 高溫

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