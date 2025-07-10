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嘉義縣、台南市大雷雨至上午8時30分 示警區域看這查
今天低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣義竹鄉，台南市新營區、鹽水區、柳營區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、善化區、新市區、安定區、安南區。
氣象署說，今天中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其南部及東南部地區有豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖及午後北部地區及東北部、東部山區有局部大雨發生的機率。
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