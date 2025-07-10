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致災性超大豪雨 6縣市宣布部分地區停班停課

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
因應低壓帶及西南風影響，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，已出現超大豪雨等級降雨，多個縣市宣布部分地區停班停課。圖／聯合報系資料照
因應低壓帶及西南風影響，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，已出現超大豪雨等級降雨，多個縣市宣布部分地區停班停課。圖／聯合報系資料照

因應低壓帶及西南風影響，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，已出現超大豪雨等級降雨，今天多個縣市宣布部分地區停班停課。

●雲林縣

雲林縣古坑鄉草嶺國民小學：今天停止上班、停止上課。

●嘉義縣

嘉義縣六腳鄉立托兒所：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣布袋鎮立托兒所：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣布袋鎮貴林國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣布袋鎮新塭國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立六嘉國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立水上國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立民和國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立竹崎高級中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立忠和國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立東榮國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立鹿草國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立過溝國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣東石鄉立托兒所：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣梅山鄉太興國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣義竹鄉過路國民小學：今天照常上班、停止上課。

●台南市

新營區：今天停止上班、停止上課。

鹽水區：今天停止上班、停止上課。

白河區：今天停止上班、停止上課。

柳營區：今天停止上班、停止上課。

後壁區：今天停止上班、停止上課。

東山區：今天停止上班、停止上課。

佳里區：今天停止上班、停止上課。

學甲區：今天停止上班、停止上課。

西港區：今天停止上班、停止上課。

七股區：今天停止上班、停止上課。

將軍區：今天停止上班、停止上課。

北門區：今天停止上班、停止上課。

●高雄市

六龜區：今天停止上班、停止上課。

甲仙區：今天停止上班、停止上課。

那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。

茂林區：今天停止上班、停止上課。

桃源區：今天停止上班、停止上課。

●屏東縣

滿州鄉：今天停止上班、停止上課。

三地門鄉：今天停止上班、停止上課。

霧臺鄉：今天停止上班、停止上課。

瑪家鄉：今天停止上班、停止上課。

泰武鄉：今天停止上班、停止上課。

來義鄉：今天停止上班、停止上課。

春日鄉：今天停止上班、停止上課。

獅子鄉：今天停止上班、停止上課。

牡丹鄉：今天停止上班、停止上課。

●台東縣

大武鄉：今天停止上班、停止上課。

達仁鄉：今天停止上班、停止上課。

資料來源／人事行政總處全球資訊網

丹娜絲颱風

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