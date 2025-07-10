致災性超大豪雨 6縣市宣布部分地區停班停課
因應低壓帶及西南風影響，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，已出現超大豪雨等級降雨，今天多個縣市宣布部分地區停班停課。
●雲林縣
雲林縣古坑鄉草嶺國民小學：今天停止上班、停止上課。
●嘉義縣
嘉義縣六腳鄉立托兒所：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮立托兒所：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮貴林國民小學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮新塭國民小學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立六嘉國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立水上國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立民和國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立竹崎高級中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立忠和國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立東榮國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立鹿草國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立過溝國民中學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣東石鄉立托兒所：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉太興國民小學：今天照常上班、停止上課。
嘉義縣義竹鄉過路國民小學：今天照常上班、停止上課。
●台南市
新營區：今天停止上班、停止上課。
鹽水區：今天停止上班、停止上課。
白河區：今天停止上班、停止上課。
柳營區：今天停止上班、停止上課。
後壁區：今天停止上班、停止上課。
東山區：今天停止上班、停止上課。
佳里區：今天停止上班、停止上課。
學甲區：今天停止上班、停止上課。
西港區：今天停止上班、停止上課。
七股區：今天停止上班、停止上課。
將軍區：今天停止上班、停止上課。
北門區：今天停止上班、停止上課。
●高雄市
六龜區：今天停止上班、停止上課。
甲仙區：今天停止上班、停止上課。
那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。
茂林區：今天停止上班、停止上課。
桃源區：今天停止上班、停止上課。
●屏東縣
滿州鄉：今天停止上班、停止上課。
三地門鄉：今天停止上班、停止上課。
霧臺鄉：今天停止上班、停止上課。
瑪家鄉：今天停止上班、停止上課。
泰武鄉：今天停止上班、停止上課。
來義鄉：今天停止上班、停止上課。
春日鄉：今天停止上班、停止上課。
獅子鄉：今天停止上班、停止上課。
牡丹鄉：今天停止上班、停止上課。
●台東縣
大武鄉：今天停止上班、停止上課。
達仁鄉：今天停止上班、停止上課。
資料來源／人事行政總處全球資訊網
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