大雷雨狂轟 屏東縣「國家級警報響」 4縣市示警區域一次查
中央氣象署針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時15分。其中，針對屏東縣發布災防告警，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。
大雷雨即時訊息示警區域：台南市：新化區、山上區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區。高雄市：大樹區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區。屏東縣：屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、枋寮鄉、枋山鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。台東縣：太麻里鄉、大武鄉、金峰鄉、達仁鄉。
屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉發生山區暴雨，氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至上午8時43分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率。
此外，屏東縣三地門鄉、屏東縣霧臺鄉也有山區暴雨通報，氣象署針對屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午9時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
根據水利署防災資訊網，二級淹水警戒地區有屏東縣屏東市、瑪家鄉、長治鄉。
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