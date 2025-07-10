雨彈升級 紫爆等級「超大豪雨」炸屏東、台東 大武累積雨量213.0毫米
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣（山區及大武鄉）及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。
南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南市、高雄市、台東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台中、綠島及金門地區有局部大雨發生的機率。注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。
超大豪雨：屏東縣山區、台東縣。
大豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島。
豪雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、蘭嶼綠島。
大雨：台中市、金門地區。
今天的累積雨量排行，以台東縣大武鄉山豬窟測站213.0毫米最多，其次是屏東縣長治鄉158.0毫米，屏東縣瑪家鄉也有154.0毫米。
根據水利署防災資訊網，淹水二級警戒地區有屏東縣長治鄉。
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