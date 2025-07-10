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今天雨炸全台周六才好轉 中南部+東南部山區恐劇烈雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓帶及西南風持續影響，今天各地降雨機率偏高，易出現短延時強降雨。聯合報系資料照
低壓帶及西南風持續影響，今天各地降雨機率偏高，易出現短延時強降雨。聯合報系資料照

低壓帶及西南風持續影響，今天各地降雨機率偏高，易出現短延時強降雨，中央氣象署表示，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其南部地區會有豪雨等級以上降雨發生的機率。

北部地區及澎、金、馬有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。澎、金、馬及午後北部地區及東北部、東部山區有局部大雨發生的機率。天氣相當不穩定，留意氣象署發布的相關即時訊息。

連日降雨，山區活動注意坍方及落石，維護自身安全，又適逢大潮，沿海低窪地區應防範局部積淹水現象。

氣溫方面，今天各地高溫約27至31度。澎湖陰短暫陣雨26至29度，金門陰短暫陣雨或雷雨26至29度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨25至29度。

此外，受低壓帶及西南風影響，苗栗至屏東、澎、金、馬、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，濱海活動特別注意安全。

明天低壓帶影響，水氣稍減，但西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周六至周日太平洋高壓增強，水氣減少，高溫普遍上升，各地為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨。

下周一至下周三水氣又再增多，中南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

7月17日至7月18日各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；7月19日高壓逐漸減弱，水氣有增多的趨勢，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

雷雨 馬祖 高溫

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