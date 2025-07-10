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中南部慎防連日致災雨 吳德榮：這天台灣東方擾動發展 關注是否威脅

中南部慎防連日致災雨 吳德榮：這天台灣東方擾動發展 關注是否威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。記者黃仲裕／攝影
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。記者黃仲裕／攝影

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、台東縣，豪雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼綠島，大雨：台中市、金門地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天西南風挾水氣，大氣不穩定，清晨、迎風面西半部有陣雨或雷雨，其中偶有大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，中南部應慎防連續多日的致災性降雨，並隨時注意氣象署的即時訊息。

今天各地區氣溫，北部21至33度、中部22至31度、南部23至32度、東部22至34度。 

周六各地多雲時晴，天氣熱；吳德榮說，水氣略減、大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。周日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下周一至下周三水氣再增，午後降雨增多。

近期有無颱風發展可能？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，未來8天內，日本南方海面雖先後有兩個熱帶擾動發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅。

不過，他說，第9、10天的模擬顯示，台灣東方又有擾動發展，是否帶來威脅，模式會再調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）及美國（右圖，取自tropical tidbits）模式，19日20時模擬圖顯示，台灣東方海面有擾動生成，是否帶來威脅，需再觀察。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）及美國（右圖，取自tropical tidbits）模式，19日20時模擬圖顯示，台灣東方海面有擾動生成，是否帶來威脅，需再觀察。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 大雷雨 屏東縣

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