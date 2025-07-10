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慎防致災雨勢！ 14縣市雨彈轟炸 高雄屏東台東大豪雨
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區、屏東縣山區及台東縣（山區及大武鄉）有局部豪雨或大豪雨，南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣（其他地區）有局部大雨或豪雨，新竹至台中、蘭嶼、綠島、金門地區有局部大雨發生的機率。
注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。
大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、台東縣。
豪雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、蘭嶼綠島、金門地區。
氣象署針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時。大雷雨即時訊息示警區域：台南市新化區、新市區、山上區、玉井區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區。
氣象署並針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分。大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，台東縣大武鄉、達仁鄉。
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