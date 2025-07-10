白內障手術專款給付 醫界自律管理籲避免誇大廣告

「飛秒雷射白內障」、「功能性水晶體」、「只需幾分鐘」……，近年來，公車、廣播、網路社群平台充斥著白內障手術廣告，眼科醫學會最近行文要求眼科診所及醫師會員，於公開廣告中不要涉及誇大語彙，以免誤導患者，造成過度醫療。

據統計，全台去年逾廿七萬人接受白內障手術，數量逐年增加，健保給付點數驚人，引發其他科別關注與反彈，憂心排擠健保資源，醫師公會全聯會、眼科醫學會積極管控白內障手術量，提出計畫，健保署審核後通過，自今年起實施西醫基層「提升國人視力照護品質」專款項目，編列卅五億七四八億元經費，給付白內障手術。

健保署醫務管理組長劉林義表示，「提升國人視力照護品質」計畫規定每位眼科醫師每一季（三個月）白內障手術若在一二○例以下，健保點值為每點一元；一二一至一五○例，每點○點八元；一五一至二四○例，每點○點五元；二四一例以上，每點○點二元，期盼達到管控白內障手術量及品質目的。

醫師公會全聯會醫療政策會召集委員吳國治表示，戰後嬰兒潮世代進入老年，白內障手術需求愈來愈多，醫界有必要主動管理，透過自律，做好內控，強化醫病溝通與廣告規範，以減少非必要手術案例。

針對醫療廣告與醫病溝通，醫師公會與眼科醫學會要求醫師自律，首先為手術前強化醫病溝通，白內障照護說明書明確載明「手術時機」，告知健保也給付人工水晶體，另需與醫師充分討論「補差額自費」，了解使用較貴的人工水晶體必要性。

白內障屈光手術醫學會理事長孫啟欽指出，常有民眾受到廣告影響，以為自費選用昂貴的人工水晶體，才能獲得較好的醫療品質，術後視力狀況也較好。事實上，健保給付眾多眼科手術，均可提供良好照護，僅有額外需求者，才需考慮自費。

「白內障須符合手術適應症，才能動刀。」台灣眼視光醫學會理事長張朝凱說，在廣告推波助瀾下，許多人以為只要年滿五十五歲、患有輕微白內障，即可接受人工水晶體置換手術。建議社群媒體等平台應盡量減少刊登白內障相關廣告資訊，以免過度醫療。

部分眼科醫師超額執行白內障手術，掛名其他同業，向健保署申請健保給付，涉及偽造文書與詐欺。對此，劉林義表示，二○二○年起迄今，共計九件涉及白內障手術不當申報醫療費用，均經行政追扣及核處。