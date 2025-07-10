高鐵延伸宜蘭 環評初審過關

高鐵延伸宜蘭案昨進行環評專案小組第二次初審會議，歷經近六小時審查，交通部鐵道局承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估，以及強化與沿線居民的溝通作業，決議通過初審，送環評大會討論。

對於北宜高鐵昨初審過關，宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，高鐵是多數宜蘭人的期待，盼盡速完成建設。不過在地民團仍然有異議。

交通部前部長賀陳旦昨天也出席環評初審，他表示，鐵道局報告內的數據避重就輕，應請高鐵和台鐵新任董事長都出面，並對目前營運數據合理或低估來表達立場。他對昨天審議結果感到失望，呼籲交通部對於民眾的疑慮，應盡快出面說明清楚。

高鐵延伸宜蘭計畫，路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長六○點六公里，包含十座隧道、十二座橋梁，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），預計最快二○三六年完工通車，台北至宜蘭行車時間為廿七分鐘。

支持與反對該計畫的地方團體昨各自動員在環境部前後門表達訴求。宜蘭市長陳美玲、立委陳俊宇等和支持本案的鄉親喊話高鐵延伸宜蘭是關乎地方未來的重大公共建設，盼環委全力支持。

公民團體提出七大質疑，批評這段期間根本沒溝通，漠視民意、操弄數據，要求暫停環評，應先釐清為何忽略直鐵取代高鐵現行計畫可行性等。

有環委說，過去由北部到東部的路線開發工程都很在意對翡翠水庫集水區的影響，這次高鐵對雙溪、貢寮飲用水水源水質保護區也會有影響，應有相關的影響減輕措施。

另有環委指出，高鐵在西半部其實已對周邊交通造成影響，竹北、烏日、台南站等周邊交通狀況其實都是擁塞的，因此北宜高鐵未來疏運方式也要有通盤討論。此外，實際旅行時間也包含乘客轉車與等待的時間，若單看開發單位的簡報會錯置很多資訊。

高鐵延伸宜蘭環評初審會議場外，民眾舉牌要求政府重視宜蘭人的訴求。記者杜建重／攝影

鐵道局長楊正君坦言，行車時間的資料確實有前後不一致的情況，但其實是依現行時刻表找出最短的時間，路段和班次確實沒有在報告中說清楚，經濟效益評估部分也會再補充修正。

在經過近六小時討論後，環委彙整了九項結論，包含應重新檢核本案旅行時間及經濟效益、提出對飲用水水源水質保護區影響的減輕對策、提出空汙抵換措施、強化施工及營運期間的累積性交通影響評估、強化隧道及施工便道設計規畫、研提具體可行的土方管理計畫、強化樹木移補植計畫，以及持續與沿線利害關係人的溝通等。