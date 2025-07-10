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南部仍須防豪雨 低壓帶今晚北移

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中央氣象署對台中發布大雷雨即時訊息，市區出現局部豪大雨。記者黃仲裕／攝影
中央氣象署對台中發布大雷雨即時訊息，市區出現局部豪大雨。記者黃仲裕／攝影

受低壓帶及西南風影響，台灣各地及金馬澎湖天氣相當不穩定，氣象署昨下午緊急啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，預估昨晚至今天是降雨高峰，南部需嚴加防範大豪雨，今晚低壓帶往北移動，降雨明顯區域也會北移。不僅南部、東南部山區今易有大雨或豪雨，北部與東半部地區也將有短暫陣雨與雷雨。

根據氣象署昨下午發布的降雨趨勢分析，預估至十一日為止，全台灣都會處於低壓帶內，加上西南風伴隨，各地天氣不穩定，今天低壓帶北移，降雨熱區也會往北移動，一直到十二日對台灣天氣影響才會趨緩。

氣象署昨啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，啟動標準主要是颱風警報期間外，出現多縣市達豪雨標準，且部分縣市出現大豪雨、局部縣市單日達超大豪雨標準，或預估將出現連日大豪雨，且降雨仍會持續時開設。上次開設時，是去年10月潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴，導致豪雨發生。

丹娜絲颱風 颱風

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