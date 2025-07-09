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勞陣：批發零售、餐飲業 害青年低薪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
七月是打工旺季，台灣勞工陣線呼籲政府落實最低工資法。圖為新聞示意圖。本報資料照片
七月是打工旺季，台灣勞工陣線呼籲政府落實最低工資法。圖為新聞示意圖。本報資料照片

七月是打工、就職旺季。台灣勞工陣線指出，青年最愛從事的批發零售、餐飲業等違法率偏高，光是違反最低工資給付一項，兩者合計就有百分之廿六，籲政府落實最低工資法，也要推動「勞動教育促進法」，讓年輕人具備勞動意識，才能保障自身權益。

勞陣秘書長楊書瑋說，據二○二三年勞動檢查年報，當年度全國實施三萬八一六九場次勞檢，查獲違法廠家八一七三家、違法項數達一萬一四四二項，其中以未給加班費占百分之廿一點八六最多，其次是違反正常工時百分之十一點四三、違反延長工時百分之十一點四%、未全額直接給付工資百分之十點五六。

他說，青年最愛從事的批發零售、住宿餐飲業違法率都偏高，批發及零售業當年度勞檢六一七二場，違反二二四一項，住宿及餐飲業勞檢四六八三場、違規事項多達一七○○項，等於平均每一百家業者，就有卅六點三家違法。

台灣少年權益與福利促進聯盟副祕書長張祐嘉說，青年起薪偏低、升遷不透明，甚至遭遇雇主違法卻不知如何求助的問題仍是職場常態，呼籲勞動部盡速推動「勞動教育促進法」，讓青年人知道如何保障勞動權益。

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