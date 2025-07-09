遊覽車強制裝駕駛識別系統 工會交部陳抗

不滿明年元旦起，全台近一點四萬輛遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會昨號召逾廿輛遊覽車包圍交通部抗議，還找來「孝女白琴」鑽棺材，哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」，呼籲交通部暫緩實施，還揚言下周將提行政訴訟。

對此，交通部公路局強調，裝設駕駛辨別系統已找專家學者及業者討論過，大家都覺得有必要透過數位治理讓民眾搭遊覽車更放心、安全，也盼駕駛工會配合，相關措施明年將如期上路，

為了掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台一萬三千五百輛遊覽車明年元旦起強制裝設駕駛身分辨識設備，若違者可開罰九千元，目前已有一百家業者、一二四二輛遊覽車完成安裝。交通部表示，即日起至八月底，最高每台補助二千元。

但新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，現行已強制自費安裝ＧＰＳ，還要加裝駕駛辨識系統，等於一頭牛剝兩層皮，更質疑有官商勾結。工會最快下周將提起行政訴訟，「絕對會告到底」，若涉及違法，也會提出國賠申請。

交通部公路局運輸組長梁郭國強調，若現有的ＧＰＳ設備已有駕駛資料傳輸功能可啟用，又有傳送功能，就不需額外加裝設備，每月也不會額外增加傳輸費用。若稽查發現未安裝，會先輔導要求限期改善，若惡意不裝且不改善，將開罰九千元，且可累罰。