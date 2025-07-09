冷眼集／為政績背書 北宜直鐵環評初審如此草率

高鐵延伸宜蘭案昨召開第二次環評初審，成功闖關，對比鐵道局五月甫表示「力拚第三季完成環評」，如今果然「準點通關」，幾近「神預言」。然而細查內容，生態、空汙、土方與強震因應、交通影響評估等多項風險上，卻都以「補充修正說明」帶過，環評初審之草率，令人咋舌。

北宜交通瓶頸根源在於國道五號長期壅塞，尤其在假日車流暴增時，更是全台最著名的「大型停車場」，因此不論是「北宜直鐵」或「北宜高鐵」，其政策核心應是打造一條安全穩定、定時可靠的通勤與城際路廊。

交通部最終拍板的是成本更高的高鐵延伸方案。然而北宜高鐵行經大台北與宜蘭交界處的生態敏感區，涉及隧道穿越、河川保護區與地質破碎帶，開發風險與環境衝擊極高，本應該在環評時好好討論，將環境衝擊和利害關係人的疑慮降到最低。

實際上，在兩次的初審會議中，環委和出席專家便曾多次質疑，高鐵延伸後對於實際旅行時間的節省效益是否真如預期般顯著，對當地產業的帶動或與其他交通方式的競合，似乎也缺乏更全面的分析。

諷刺的是，明明早該在環評就該具備的「地質強震評估」、「防風設計」、「土方數量及裸露面積」等，卻是在環評初審通過才要求開發單位回頭補充修正說明，儘管全案還會再送大會討論，然而明明可以在環評初審好好討論的案子，卻是草率帶過，把責任全丟給環評大會，也難怪外界批評民進黨政府下的環評，儼然成了「政策先行、審查配合」的橡皮圖章。

高鐵延伸宜蘭被賴政府視為重大政績，環評委員是否在無形中承受了必須讓本案通過的壓力？鐵道建設需要嚴謹的評估與健全的程序，火速通過的環評，很可能在未來的營運與發展埋下隱患。