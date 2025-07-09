6小時閉門會 多數環委態度轉彎

環境部昨召開高鐵延伸宜蘭案環評專案小組第二次初審會議，歷經近六小時審查，成功闖關初審。閉門會議期間，除了少數環評委員認為本案應在合理性與必要性有更多思考外，不應追求快速通過外，其餘委員大多表態本案可直接通過。

據了解，第一次初審時的閉門會議，有環委指出，本案與北宜直鐵比較過於著重在經濟效益分析，且若高鐵只比直鐵通行時間少廿分鐘，代表還有其他方案可討論，對於沒有替代方案一事感到非常遺憾。

昨天會議相較於前次，認為本案應再考量的環委則成了少數。有環委直接坦言，對本案沒有其他意見；另有委員說，沒人會反對高鐵的開發，但本案已經進入初審，加上現勘後，環境問題也不是太大，多位環委舉手附議，認為本案可直接通過。

但也有環委提出，環評審查包含開發案件的合理性與必要性，也重申不要把高鐵延伸宜蘭和花東一票難求的問題糾結在一起，否則很難說清楚本案的合理性和必要性。換言之，本案還有待釐清之處，「不應追求今天就快速通過」。

據了解，除了主席外，昨天共有十名環委出席，最後採共識決，要求開發單位、交通部鐵道局，八月卅一日前，針對旅行時間及經濟效益、交通影響評估、水源保護區影響減輕對策等補充修正說明，全案拍板通過初審，後續送環評大會審議。