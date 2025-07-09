賀陳旦：北宜高鐵 虛構人流和錢潮

高鐵延伸宜蘭環評案爭議不斷，昨天環境部召開第二次環評初審，成功闖關，引發討論。交通部前部長賀陳旦直言，環評初審仍有很多疑慮待解，鐵道局也未和當地居民好好溝通，喊話交通部長陳世凱不能帶頭迴避不敢面對，不能等到環評大會或綜合規畫之後才說明，這不是政府機關該有的態度。

實際上，高鐵延伸宜蘭計畫的路廊對於頭城鎮及礁溪鄉衝擊影響很大，地方曾連署陳情交通部鐵道局下鄉加開說明會，但是一直到昨天召開小組二次初審之前，鐵道局都未再加開，遭公民團體批評漠視民意、態度高傲，對初審得以過關，不感意外。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，對於這樣的結果感到遺憾且難過，盼環評大會時，鐵道局能針對環委的意見，提出更完整的評估。

公民幫推顧問林根旺認為，台鐵方案對於蘭陽平原的影響明顯比高鐵方案小，政府應該重視台鐵方案對宜蘭衝擊較小的優勢。

賀陳旦表示，高鐵延伸宜蘭案有很多程序上的錯誤及疏忽，這並非環委的責任，但對於昨天的結果不免感到失望，畢竟鐵道局在環評第二次初審前，並沒有依環委意見與當地民眾或利害關係人好好溝通，對於民團提出的七大質疑也無詳細解釋，還稱綜合規畫才會知道徵收土地的範圍。

賀陳旦批評，交通部長陳世凱帶頭迴避，不敢面對問題，這樣重大的交通建設議題應與民眾好好溝通、釐清問題，畢竟涉及民眾財產及權益不應等到綜合規畫時才來討論，這不是政府機關該有的態度。

賀陳旦說，在鐵道局補充資料送環評大會的期間，仍會與民團持續努力，要求鐵道局善盡責任多與民眾溝通。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄說，開發單位三次報告，每次數值都不一樣，講難聽點，會令人質疑規畫能力。原本直鐵旅行效益多一點點，經過兩個多月，後面數值就算加入折現率，也不會顛倒過來，反而變成高鐵效益比較高。

對於通過初審，張勝雄表示，當然不能接受。他認為，根據過往經驗，通常會在初審小組討論比較多，且幾乎很少在大會被翻盤，通過初審，無疑代表整個案子都過了。

交通部鐵道局表示，所有規畫內容修正皆經提報交通部與行政院同意，行政程序完備，鐵道局也出席立委召開礁溪鄉說明會，邀請地方民眾與環保團體參與發言，全程公開，絕無黑箱情事。