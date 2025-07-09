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健康你我他／不求爸爸記得昨天 願他每天感受被愛

聯合報／ 文／張如欣（新北新店）
照顧阿爸的過程不輕鬆，但也不孤單。圖／讀者提供
照顧阿爸的過程不輕鬆，但也不孤單。圖／讀者提供

88歲的阿爸因跌倒接受髖關節置換手術，在急診室等待病房的6天裡，因長時間無法翻身，臀部竟出現大面積褥瘡。第一次看到那15公分長的傷口，我心疼得落淚，卻只能壓下情緒，學著清潔與換藥。手術後，一心想把照顧做到完美，卻常感力不從心，直到讀了林靜芸醫師的《謝謝你留下來陪我》一書，才明白照顧不是一場硬仗，而是一段柔軟的陪伴。

每次幫阿爸擦澡，他總露出放鬆表情，像在享受潔淨與溫暖。幫他按摩時，我半開玩笑地說：「張先生，這樣力道可以嗎？」他笑著回我：「好舒服喔！」我也笑回：「那你下次要記得指定我喔！」他的笑容，讓我覺得好值得。

午後天氣晴朗時，我們推著輪椅，陪阿爸到附近小學曬太陽，一起唱他熟悉的《一剪梅》《小城故事》，他會打著節拍笑得像個孩子。

飲食方面，我們讓他吃原型食物、補足營養，預防肌少症，煮他愛吃的蒸蛋、地瓜稀飯配醬瓜，熟悉的味道讓他安心；排泄方面，我們協助他使用便盆椅，從抗拒到習慣，慢慢建立起規律。

照顧阿爸的過程不輕鬆，但也不孤單，每當他說：「你好棒。」我就知道，一切都有其意義。林靜芸醫師說：「快樂，是照顧的核心。」不求他記得昨天，只願他每天都能感到被愛、有尊嚴地活著，這樣就足夠了。

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