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食在營養／吃冬瓜清熱又消腫 但別喝過甜冬瓜茶

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
炎熱高溫，建議可吃冬瓜消暑。圖／123RF
炎熱高溫，建議可吃冬瓜消暑。圖／123RF

夏天消暑要吃瓜類，尤其冬瓜富含水分的特性，能消暑解熱。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，冬瓜味甘性寒，具有清熱利水、消腫的功效，不論是煮湯或入菜，是降溫防暑的好食材。

徐佳靖說，冬瓜富含維生素C、鉀、鎂和膳食纖維，還有「丙醇二酸」、「葫蘆巴鹼」成分，能抑制糖類物質轉化為脂肪，對減重有不錯效果。冬瓜水分含量高近97%，每100公克熱量僅13大卡，幾乎只有一般蔬菜的一半，屬於非水溶性纖維，可促進腸道蠕動，緩解便祕。

中醫觀點來看，冬瓜性涼味甘，能幫助身體排除多餘水分、清除體內的熱氣，是夏季的食療指標。徐佳靖指建議，烹煮時可以加點薑絲、枸杞，平衡食材的寒性，可利水又能補氣。冬瓜皮也含有多種維生素和礦物質，削皮時可留一層薄薄的皮，利水除濕的效果更佳。

冬瓜渾身都是寶，果肉、瓜瓤、皮、籽都有益處，徐佳靖表示，若是煮湯，不妨切塊後全部放進去煮，加一點點鹽提味即可；煮冬瓜排骨湯、炒冬瓜等清爽家常菜，則可補充蛋白質。冬瓜雖然是高鉀低鈉型蔬菜，但因為水分含量高，腎臟病患者可以適量食用；脾胃虛寒或容易腹瀉的人，應少量食用，避免加重腸胃不適。

冬瓜可以做成各種加工食品，尤其是微甜的冬瓜茶，是經典的消暑飲品。徐佳靖強調，冬瓜洗乾淨後連皮帶子一起煮，不宜加糖；市售的冬瓜茶多是添加精製糖，會快速升高血糖，熱量過高且愈喝愈渴，喝多了對健康沒有益處。

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