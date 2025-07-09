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外科神刀手／台大外科部主任陳晉興 肺癌手術第一把交椅

聯合報／ 記者林琮恩李樹人／台北報導
陳晉興以氣胸手術起家，被譽為「氣胸大師」，翻轉國際氣胸治療準則。記者曾學仁／攝影
陳晉興以氣胸手術起家，被譽為「氣胸大師」，翻轉國際氣胸治療準則。記者曾學仁／攝影

想掛看台大名醫門診，具有一定難度，至於曾為前副總統陳建仁切除肺部腫瘤，我國肺癌權威的台大醫院外科部主任陳晉興，更是難上加難，幾乎一號難求，早已是網路平台上代掛需求最高的醫師。盡管多了行政職，但他近幾年，每年至少1400台手術，穩居我國肺癌手術的第一把交椅。

年輕時被譽為氣胸大師

在肺癌手術外科領域，陳晉興經驗及功力無人出其左右，但他年輕時係以氣胸手術起家，一度被譽為「氣胸大師」。

20多年前，氣胸病人不多，台灣每年僅一、二千例，但許多年輕病患反覆發作，甚至終身為病痛所苦。為此，他首先將「迷你胸腔鏡」用於自發性氣胸手術，更將抗生素「米諾幸」（Minocycline）用於氣胸治療療法，手法獨特創新，且成效顯著，獲得國際期刊刺胳針（Lancet）肯定。

陳晉興以輪胎內胎比喻肺部，胸壁則是外胎，治療氣胸時，需填補氣胸洩漏之處，但即使以外科手術縫補，仍有一成病人術後復發。如將「米諾幸」注射至氣胸患者患部，讓肺部組織與胸壁形成沾黏，「就像內外胎合一，就比較不會爆胎」，病人術後復發機率下降至4%，翻轉國際氣胸治療準則。

陳晉興(右一)在捷克執行示範手術，團隊成員都是當地醫師。圖／陳晉興提供
陳晉興(右一)在捷克執行示範手術，團隊成員都是當地醫師。圖／陳晉興提供

台灣首位在歐手術示範

台大醫院外科部前主任李元麒是肺癌手術權威，在接任外科部主任不久後，因淋巴癌病逝。對於恩師的苦心教誨，陳晉興迄今仍銘記在心。他表示，自身肺癌手術根基底蘊，來自於恩師傳授了傳統開胸、鋸斷肋骨的外科手術技巧，不過，那時需將手掌伸至病患胸腔，拿出腫瘤，傷口較大，復原時間較長。

近年微創為外科手術趨勢，針對肺癌手術，陳晉興青出於藍，研發「單孔、無管、精準定位手術」，只需在病人腹部附近切開小於2公分傷口，手術全程不必使用引流管。隨著肺臟麻醉手術精進，肺癌患者於術中無須插管，靜脈麻醉合併局部麻醉，減緩疼痛，以及抑制咳嗽神經反應，過程中癌友保持清醒，甚至還可與醫師對話。

由於手術技術精湛，陳晉興是首位在歐洲現場執刀，擔任示範手術教官的台灣外科醫師。他說，示範手術表面上風光，背後挑戰重重，曾有一位香港大學教授在印度執行手術時，病人不幸在手術中過世，重創名聲。為此，每次示範手術之前，他總是戰戰兢兢，一次在捷克執行示範刀時，由他主刀，但其他團隊成員卻不能上場，而是與當地醫師配合，受限於語文，溝通不良，壓力沉重，所幸手術順利，為台灣醫界爭光。

擬定肺部結節相關指引

衛福部將「低劑量電腦斷層」（LDCT）篩檢列為成年癌篩項目之一，每年找出數千例肺部結節個案，後續如何處置，為眾多受檢者關心議題。在陳晉興團隊協助及規畫下，擬定了相關指引，例如肺結節0.6公分以下者，只需每2年定期做1次LDCT追蹤即可。介於0.6到0.8公分者，則需每3至6個月追蹤1次。如超過0.8公分，需切片判斷是否為惡性，若為惡性，建議手術治療。

陳晉興說，肺部就像皮膚，用數十年後，不可能完美無瑕，一定會出現斑痕，這就是結節。不少民眾係在肺部發炎後癒合留下傷疤，不必開刀切除。即使是早期肺癌，腫瘤小於0.8公分，病人存活三、四十年也不成問題，但坊間卻存在過度診斷、手術等爭議，確實有必要改善。

陳晉興說，國內健保制度採論量計酬，開愈多台刀，醫師收入愈高，許多醫院沒有底薪制度，如果胸腔外科醫師一整個月都無刀可開，只領底薪，恐連房貸都繳不出，以致少部分醫師並未依照指引行事。再者，健保已取消同儕審查、核刪制度，以致出現過度治療亂象，醫界卻只能道德勸說。

盡管累積數萬台刀，但仍有讓陳晉興驚心動魄、冷汗直流的驚險場面，一次執行晚期肺癌外科手術時，開刀之後，卻發現施打多次化療藥物的肺癌腫瘤體積並未縮小，且已侵犯心血管系統，為此，緊急會診心血管外科醫師，幫病人裝上體外循環系統，再繼續動刀。

一般肺癌手術平均死亡率約在千分之一，但這類患者手術死亡率卻高達10%，家屬必須簽署另一張手術同意書，陳晉興走出開刀房，與患者懷孕6個月妻子講述病情，以及各種可能狀況，病人家屬險些癱軟在地。所幸該次手術順利，患者迄今仍持續回診追蹤。

招募年輕醫師投入外科

各大醫院急重症科別住院醫師招募不易，台大也是如此，幾年前，陳晉興為了攬才，親自拍攝微電影，力勸年輕醫師投入外科領域。另透過院內基金會募款，今年起為所有外科住院醫師每月加薪2萬元，希望提高待遇，能夠留住人才。

在擔任外科部主任後，陳晉興別出心裁，為了讓每個住院醫師試試外科手術，有機會刷手上刀，他規定每參與一次手術，訓練分數可加1分，為此，不少學生第一次走入手術室，也還真的找到幾位對外科感到有興趣的年輕醫師。

「擔任外科醫師需要天賦，也要有興趣。」陳晉興說，外科是救命科別，病人處於生死一線間，醫師須扛住焦慮及壓力，若已經盡力，病人仍不幸離世，醫師晚上還是得睡得著，讓日子繼續過下去。

陳晉興

●年齡：58歲

●現任：台大醫院外科部主任

●紀錄：首位代表台灣在捷克執行示範手術

●手術量：每年至少1400台，累計約2萬例

●手掌長寬：21公分×18公分（東方成年男性18x18公分）

台大醫院外科部主任陳晉興的手。記者曾學仁／攝影
台大醫院外科部主任陳晉興的手。記者曾學仁／攝影

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