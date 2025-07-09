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台灣卓越盃咖啡國際競標 冠軍花香驚豔國際評審

中央社／ 台北9日電
2025台灣卓越盃咖啡國際競標頒獎典禮9日登場，4名農友獲總統獎殊榮。總統府副秘書長何志偉（圖）出席與會，讚賞國產咖啡為台灣產業之光。台灣咖啡產業策略聯盟提供／中央社
2025台灣卓越盃咖啡國際競標頒獎典禮9日登場，4名農友獲總統獎殊榮。總統府副秘書長何志偉（圖）出席與會，讚賞國產咖啡為台灣產業之光。台灣咖啡產業策略聯盟提供／中央社

今年台灣卓越盃咖啡國際競標共4名農友獲得總統獎殊榮，台灣咖啡產業策略聯盟今天表示，奪冠的蜜處理藝伎，出自嘉義阿里山鄉達邦村的七彩琉璃咖啡莊園，以茉莉花香驚豔國際評審。

台灣卓越盃咖啡國際競標不僅是對台灣咖啡品質的最高肯定，更是台灣咖啡產業邁向國際的重要里程碑，證明台灣咖啡農的努力與創新。

台灣咖啡產業策略聯盟表示，今年卓越盃咖啡國際競標共有4位農友突破90分的標竿，榮獲總統獎的殊榮。

其中，第一名的蜜處理藝伎，出自嘉義阿里山鄉達邦村的七彩琉璃咖啡莊園，莊園主莊家榮以茉莉花香驚豔國際評審，獲得91.08分的高分肯定，而活潑複雜的柑橘酸質，蜂蜜、桃子、焦糖、熱帶水果，讓國際評審留下深刻印象。

總統府副秘書長何志偉出席台灣卓越盃咖啡國際競標頒獎典禮致詞時讚賞國產咖啡為台灣產業之光，他表示：「我們不僅有世界聞名的台積電，更有享譽國際的精品咖啡。」

為確保台灣卓越盃咖啡國際競標達到卓越咖啡聯盟最嚴苛的國際標準，台灣咖啡產業策略聯盟表示，今年賽事由ACE卓越咖啡聯盟特別指派來自薩爾瓦多的國際主審羅德里格斯（Luis Rodriguez）來台，率領由來自台灣、美國日本、韓國、西班牙、新加坡、澳洲、紐西蘭、阿曼等14個國家、共26位頂尖杯測師組成的國際評審團。

台灣咖啡產業策略聯盟指出，為期5天預選與國家階段評選，選出31間獲得86分以上肯定、入圍國際階段的咖啡莊園，歷經國際階段杯測後，國際評審團嚴選出今年將登上世界舞台的「精品咖啡台灣隊」，並將於8月28日進行全球同步的線上競標活動。

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