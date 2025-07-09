白內障手術年破15萬件 健保署新制：每位醫師一季手術逾120例給付打折

國內隨著人口老化，白內障手術日益增加，衛福部健保署為管控手術數量，過往限制每位眼科醫師1個月僅能進行40例手術，但此措施於111年3月刪除白內障每月超過40例須事前審查的限制。

健保署表示，今年起實施西醫基層「提升國人視力照護品質」專款項目，主要規範每位眼科醫師每一季、3個月白內障手術為120例以下，健保點值為每點1元，超過120例將依不同手術量打折給付，盼達到管控白內障手術量及品質。

醫師公會全聯會、眼科醫學會為進一步管控白內障手術提出相關計畫，經健保署通過，今年起實施西醫基層「提升國人視力照護品質」專款項目，共編列35.748億元經費，專用於白內障手術。

健保署統計，111年白內障手術共14.5萬件，健保支出30億點，112年15.3萬件，支出31.6億點，112年較111年手術件數及給付點數，各增加5.2%；113年則增加至15.6萬件，健保支出32.3億點，較112年手術件數及給付點數，各增加2.3%，今年則編列35.748億元。

健保署醫務管理組長劉林義說，114年西醫基層「提升國人視力照護品質」專款項目，主要規定每位眼科醫師每一季、3個月時間，進行白內障手術若為120例以下，健保點值給付為每點1元；121至150例，每點0.8元；151至240例，每點0.5元；241例以上，每點0.2元，以達到管控白內障手術數量的目的。

此次品質計畫也規範，若白內障手術專款仍有剩餘，將保留2%款項為上限作為提升照護品質獎勵，而基層診所需符合包括上傳「白內障視力品質照護說明書」，與久未看診而當日就診即執行白內障手術比率需低於1.2%，以及術後30日內併發症的件數比率需低於0.13等5項品質指標。

至於，往年常出現部分醫師進行白內障手術，再以掛名方式向健保署申請健保費，涉及偽造文書與詐欺。劉林義說，自2020年起迄今，共計9件涉及白內障手術不當申報醫療費用，均經行政追扣及核處。