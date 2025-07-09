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2025精緻客家大戲 8縣市巡演1895乙未英烈徐驤

中央社／ 台北9日電

今年適逢1895乙未保台戰役130週年，客家委員會策劃2025精緻客家大戲「1895乙未英烈─徐驤」，自8月10日起至10月12日在8縣市巡演，緬懷客家及各族群先烈保家衛國的犧牲奉獻。

客委會主委古秀妃今天在記者會中，特別向徐驤後代致贈「1895乙未英烈－徐驤」劇本，由其曾孫徐永康代表接受，並期盼透過戰役歷史與表演藝術的結合，傳遞客家族群的「義勇精神」，亦即「義民精神」。

客委會指出，「1895乙未英烈─徐驤」一劇講述台灣因馬關條約被清政府割讓予日本，台灣人民奮起抗日，誓死保衛家園與家業，其中苗栗頭份的義民領袖徐驤散盡家財，與姜紹祖、吳湯興組織義軍在各地作戰，最終在台南曾文溪的第12次戰役中犧牲。

客委會指出，1895乙未戰役是台灣歷史戰鬥地域最廣、時間最長、死傷超過萬人的歷史事件，徐驤為保台義民領袖，展現客家族群守護台灣、不畏強權與不屈不撓的精神。

「1895乙未英烈－徐驤」由獲得12座傳藝金曲獎項的榮興客家採茶劇團製作，是繼「吳湯興」和「少年英雄─姜紹祖」之後的「客家抗日三部曲」的最終章，完整展現了三位抗日英雄的信仰、選擇和生命故事。

此劇將於8月10日到10月12日在新北、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、屏東及台東等8縣市巡演。8月17日在台中國家歌劇院中劇院售票場次，即起於OPENTIX售票系統銷售；其他7場免費索票資訊可在客委會「1895乙未英烈徐驤」活動網頁查詢。

客委會 客家 抗日

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