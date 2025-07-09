失智新藥開打2周病患順利打第二針 醫曝僅輕微副作用自行痊癒

失智症新藥開打2周，目前已有患者施打第二次，身體無出現明顯副作用。台北榮總神經內科主治醫師林詠萱說，該院首例施打失智症新藥患者，已於昨天進行第二次施打，僅在第一次施打後，有皮膚紅疹、輕微發燒等副作用，且均自行痊癒，無出現嚴重副作用。另，亞東醫院一名患者也將於明天施打第二針，目前相關失智症門診諮詢施打新藥的人數增加，但都需進行詳細評估，才能決定是否給藥。

北榮收治該名患者為一名58歲男性，5年前開始，工作上經常需要人家提醒，容易忘東忘西，甚至出現情緒改變，後來想學新才藝，卻連樂譜都記不住，這才警覺就醫，確診為年輕型失智症，近來症狀比較明顯，經追蹤一年接受完整評估後，接受新藥治療。

林詠萱說，施打失智症藥物後，有一定的比率會出現皮膚紅疹、輕微發燒等輕微的副作用，甚至可能有胸悶、喘不過氣的嚴重副作用；但施打新藥的患者，目前沒有出現嚴重副作用，紅疹等輕微副作用也自行痊癒，接下來須於施打半年後進行腦部核磁共振檢查，觀察有無腦出血、腦水腫等。

林詠萱指出，原因是新藥的作用是清除類澱粉蛋白，而類澱粉蛋白多沉積在血管壁上，清除的時候，藥物作用可能會破壞血管壁，導致通透性增加，而出現滲水、滲血的情形，因此，可能會出現腦出血、腦水腫等副作用，但因出現腦出血、腦水腫，往往無症狀，或是症狀十分輕微，無法經臨床精準判斷，就須經影像檢查，才能得知。

「患者才打第二針，仍以觀察有無副作用等問題，療效上還看不出來。」林詠萱說，但就病人家屬主觀的感覺，病人的症狀是有好轉的情形，心中的壓力也小了一點，這可能是心情上的反應。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，明天該院也有一名70多歲的女性患者要施打第二次，目前失智症門診諮詢人數增加，每一個門診都有8至10位首次到亞東醫院的初診病人，為的就是要評估是否可以施打新藥；反觀，若家中已有失智症患者且照顧多年時，僅約一成左右想要評估，研判，新藥需要一百多萬元的藥費，對家屬來說，仍是不小的負擔。

林詠萱表示，失智症藥物開始施打後，門診有許多家屬帶著失智個案前來諮詢，但因新藥為針對輕度失智症患者，部分家屬帶著中重度患者前來，已不適合用藥，原因是失智症病情進入中重度後，可能已非類澱粉沉積的單一因素，這時用藥效果有限，家屬多難掩失望，但這時多會告知家屬，可以用其他非藥物的方式，如陪伴、認知刺激等緩解病人症狀，以維持生活品質，減少家庭負擔。

衛福部統計，65歲以上長者失智症盛行率達7.99％，推估全國失智者約35萬人，並以阿茲海默氏症占最多，目前食藥署針對緩解失智症核准兩款新藥，包括美國與日本合作研發的樂意保（Leqembi）、美國禮來藥廠研發的欣智樂（Kisunla），此兩款藥物為單株抗體藥物，無法逆轉失智症，但有助延緩病程。