小提琴名家哈德利希抵台 細節控讓琴音如歌唱

小提琴名家奧古斯汀・哈德利希10日起，將與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團展開巡演。他今天面對媒體侃侃而談，不否認自己是細節控，要讓琴音像歌唱。

哈德利希（Augustin Hadelich）在記者會後接受媒體聯訪時表示，可能因為他在義大利長大，一輩子都被唱歌跟音樂啟發，「我嘗試讓琴音更有詩意，也盡量保持自然，不要讓音樂太過誇張。」

哈德利希表示，自己的確是「細節控」，無論在音色、語調、音量變化、清晰度到顫音等等，「我希望讓我的琴音像歌唱。」

出生於義大利的哈德利希，5歲開始學小提琴，7歲舉辦人生第1場音樂會，1999年15歲那年，哈德利希因家裡農場火災意外，臉和手都被燒傷。康復後，哈德利希進入美國茱莉亞音樂學院就讀，22歲拿到印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，走紅國際樂壇，是當今最出色的小提琴家之一。

哈德利希3度訪台，無論獨奏、協奏或室內樂都深獲好評，「我對台灣樂迷的印象就是充滿熱情。」

他不但是小提琴家，也非常喜歡自己寫裝飾奏，「莫札特的音樂結構完美，我要在裡面寫裝飾奏，就像在達文西的繪畫中加上兩三筆，但我覺得這很好玩，盡量嘗試，希望可以讓樂曲更有特色。」

哈德利希這次與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團（Berliner Barock Solisten）合奏的曲目，包括莫札特「弦樂小夜曲」、「第五號小提琴協奏曲」、「哈夫納」小夜曲到壓軸的薩拉沙泰「卡門幻想曲」等。哈德利希說，他對「卡門幻想曲」深具情感，「這是一首極具戲劇張力且充滿華彩技巧的作品，在現場演出中會非常令人興奮。」

哈德利希認為，薩拉沙泰與莫札特雖創作於不同世紀，卻同樣是出色的歌劇作曲家，「他們的音樂充滿人聲的表現方式，作品中也充滿幽默與趣味的音樂語彙。」

柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團則是時隔2年再度來台，這次訪台團員來自柏林愛樂管弦樂團的音樂家，超過三分之二以上；樂團要演出，必須等到柏林愛樂行程表都排定後，才能安排合奏團的演出或音樂會，能夠參與的團員音樂家都非常珍惜。

團員沃爾特‧庫斯納（Walter Küssner）自己同時擔任柏林愛樂與合奏團的檔案管理員，他說早在卡拉揚時代，柏林愛樂便經常以大編制詮釋「布蘭登堡協奏曲」；阿巴多接任首席指揮後，樂團也常與哈農庫特等古樂名家合作，也讓團員以現代樂器演奏巴洛克音樂的想法，並以合奏團讓理念得以延續與發展。

哈德利希＆柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團7月10日及12日在台北國家音樂廳、7月13日在台南文化中心演出。