台北藝術節「超限動」 邀市民暫離螢幕走進劇場

台北藝術節將於9月登場，今年以「超限動（Reeling Hyperreality）」為主題，希望在資訊爆炸與虛實難辨的當代，邀請市民暫離螢幕，走入劇場，重新感受藝術的重量。

今年共有8檔售票節目橫跨劇場、影像、舞蹈、裝置與實驗展演，參演藝術家來自日本、印尼、賽普勒斯、德國、菲律賓、台灣。台北藝術節策展人林人中表示，今年作品橫跨AI實驗、親密關係、生態神話、表演與語言的多重維度，每場演出都是無法截圖的「限動」。

北藝中心節目部經理林采韻表示，北藝中心也逐步拓展「亞洲共製中心」角色，今年8檔節目中，國際共製的製作高達5檔，包括「暗宇之感」、「旅行的舌頭」、「黏著的手、縫合的山體」等，這也讓不同文化背景與議題得以同台共構，體現劇場不只是表演，更是「共創與共生」的場景。

北藝中心董事長王文儀則特別感謝歌德學院長年對北藝中心的支持，今年台北藝術節中，德國導演蘇珊娜．甘迺迪（Susanne Kennedy）的作品「安琪拉拉拉（無限循環中）」在歌德學院的協助下，實現亞洲首演。北藝中心也期待未來與歌德學院攜手，推進更多元、深入化的合作。

根據北藝中心今天提供的新聞資料，蘇珊娜．甘迺迪（Susanne Kennedy）的「安琪拉拉拉（無限循環中）」，展示著看似在鏡頭前完美的網紅生活，日常鉅細靡遺的無盡循環；藝術家蘇文琪與YILAB一當代舞團 「暗宇之感」邀請觀眾潛入黑暗、釋放五感，感受人類身體感失重消融後的意識。

印尼國寶級行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默（MelatiSuryodarmo）的「斷片」（LAPSE）則製造了一個暫時的避難所，在這段時空的間隔中，引領觀眾關注當代社會秩序走向混亂、連結逐漸消失的狀態。

第27屆台北藝術節將於9月11日至9月28日登場，地點在北藝中心等地。