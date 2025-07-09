雨彈狂炸中南部！20縣市豪雨傾瀉到明下午 3縣市嚴防雷雨

受到低壓帶加上西南風影響，中央氣象署今晚間6時55分針對20縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天下午。大豪雨影響範圍包含苗栗縣、南投縣、高雄市山區、屏東縣山區；豪雨影響範圍包含新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。

大雨影響範圍包含基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、花蓮縣山區、蘭嶼綠島、金門地區、馬祖地區。

受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9日）晚至明（10）日苗栗縣、南投縣地區及高雄市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、蘭嶼、綠島、金門、馬祖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率；氣象署提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

另外，氣象署也於晚間7時15分發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間8時45分，警戒區域包含台中市、彰化縣、南投縣。氣象署呼籲，民眾需慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。