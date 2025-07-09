高鐵延伸宜蘭今通過環評初審 縣府盼加速推動 議長要求多溝通

高鐵延伸宜蘭案今天通過環評小組初審，對此，宜蘭縣政府代理縣長林茂盛表示，高鐵是多數宜蘭人的期待，經過縣政府多年爭取，下一步終於可以送進環評大會討論，盼儘速完成建設；議長張勝德建議中央，對於部分鄉親的反對意見，交通部還是要加強溝通。

高鐵延伸宜蘭計畫今天進行專案小組2次初審，除了環境部門外聚集大批地方民眾表達贊成及反對意見，審查會議歷經超過6小時冗長討論，正反雙方對於數據估算差異有相當大爭論，最終環評委員仍通過此案，決議近日送環評大會討論，附帶要求開發單位重新整合、詳細規劃評估旅行時間、經濟效益、發車班次等資訊於8月31日前補件。

得知初審過關，代理縣長林茂盛表示，高鐵是多數宜蘭人的期待，經宜蘭縣政府多年爭取，終於可以進入環評大會討論，感謝各界的共同努力，縣府將全力配合推動，相信中央與地方齊心儘速完成此案，提供宜蘭人更便捷的交通。

高鐵延伸宜蘭計畫的路廊對於頭城鎮及礁溪鄉衝擊影響很大，地方曾連署陳情交通部鐵道局下鄉加開說明會，但是一直今天召開小組2次初審之前，鐵道局都未再加開，遭公民團體批評漠視民意、態度高傲。

議長張勝德表示，對於部分鄉親的反對意見，交通部還是要加強溝通，化解疑慮。今天環評委員雖通過初審，委員也建議開發單位的交通部鐵道局可以再辦一場地方說明會，讓各方意見充分公開討論。