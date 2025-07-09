血尿尿不出困擾男人的沉默炸彈 醫師：攝護腺肥大要勇敢啟齒

桃園市一名70歲老翁長年遭受攝護腺肥大困擾，一直以藥物控制病情，最近出現反覆血尿及排尿不順求助，聯新國際醫院泌尿外科副主任朱懿柏今天指出，經超音波檢查發現膀胱內明顯血塊堆積，評估先安排手術清除血塊，術後仍無法順利解尿，再做尿道攝護腺刮除手術，如今已可自行順利排尿。

朱懿柏指出，根據國民健康署統計，台灣男性自50歲起攝護腺肥大發生率明顯上升，每增10歲發生率增加10%，至80歲高達八成男性受影響，但並非所有患者都要做手術治療，醫師會根據患者排尿困難、頻尿、夜尿等對生活影響程度評估。這名男子有心臟病、高血壓病史，檢出膀胱內明顯血塊堆積，評估先安排手術清除血塊，因術後仍無法順利解尿，再施行尿道攝護腺刮除手術，病情顯著改善。

當男性出現尿失禁問題，往往代表攝護腺肥大已進入晚期階段，膀胱功能出現損傷跡象，由於許多男性對泌尿系統症狀難以啟齒，往往延誤就醫病情惡化，曾有民眾因腳腫、水腫就診，才發現長期無法正常排尿致腎臟病變，需緊急洗腎，最後經手術刮除攝護腺，才恢復排尿功能。

朱懿柏呼籲，45歲以上有家族癌症史或50歲以上男性，應養成定期泌尿系統健檢習慣，尤其出現排尿異常、夜尿頻繁或尿失禁症狀，應盡早就醫，透過藥物或微創手術多元治療方式，大多可有效控制及改善病情，減少日常不便及防止膀胱功能惡化，及早揪出攝護腺癌，爭取最佳治療時機。