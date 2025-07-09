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孝女白琴哭鑽棺材！不滿遊覽車裝身分辨識設備 工會嗆告交通部討國賠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影

新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿明年元旦起，全台近1.4萬輛遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今號召逾20輛遊覽車包圍交通部，並在其大門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。工會要求暫緩實施，下周也會按鈴提告交通部；交通部則表示，新制會如期上路。

為掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台1萬3500輛遊覽車明年元旦起強制裝設駕駛身分辨識設備，若惡意不安全且不改善，可處9000元並可累罰，目前已有100家業者、共1242輛遊覽車安裝設備，交通部表示，自6月底至8月底補助業者安全，最高每台補助2000元。

但新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，現行已強制自費安裝GPS，還要加裝駕駛辨識系統，等於一頭牛剝兩層皮，更質疑有官商勾結，今號召遊覽車包圍交通部。

截至下午已有逾20輛遊覽車到場陳抗，工會更在交通部舉辦「告別式」，不僅擺放棺材，還設置「交通部不良官員」靈位，數10名駕駛舉香祭拜，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的血、啃他們的骨」，完全不給遊覽車駕駛留活路。

許景翔說，交通部強制遊覽車裝設駕駛辨識設備，利用運管條例無限上綱對遊覽車業者除罰，工會最快下周將提起行政訴訟，委託律師按鈴申告，對交通部提告，「絕對會告到底」，若涉及違法，也會提出國賠申請。

針對工會反映裝設駕駛辨別設備需額外負擔月租費等問題，交通部公路局運輸組長梁郭國澄清，要求加裝辨識設備是盼獲得駕駛身分證、姓名等資訊，並傳輸到動態中心，若現有的GPS設備有傳送功能，就不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題；現行GPS本身若已有駕駛資料傳輸功能可啟用，就不需額外加裝設備。

梁郭國強調，裝設駕駛辨別系統已經專家學者及業者討論，大家都覺得有必要透過數位治理讓民眾搭遊覽車更加放心、安全，也盼駕駛工會配合，並強調相關措施明年元旦將如期上路，若稽查發現未安裝，會先輔導、限期改善，若惡意不裝且不改善，將可依法開罰9000元；梁郭國說，過往遊覽車加裝GPS漚，每年死亡人數從40人降至19人，降幅達53％，明顯減少。

新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影
交通部公路局運輸組長梁郭國澄清，現有的GPS設備有傳送功能，就不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題；現行GPS本身若已有駕駛資料傳輸功能可啟用，就不需額外加裝設備。記者胡瑞玲／攝影
交通部公路局運輸組長梁郭國澄清，現有的GPS設備有傳送功能，就不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題；現行GPS本身若已有駕駛資料傳輸功能可啟用，就不需額外加裝設備。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，不僅擺放棺材，還設置「交通部不良官員」靈位，數10名駕駛舉香祭拜，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部完全不給遊覽車駕駛留活路。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，不僅擺放棺材，還設置「交通部不良官員」靈位，數10名駕駛舉香祭拜，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部完全不給遊覽車駕駛留活路。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今在交通部門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。記者胡瑞玲／攝影

交通部 國賠 工時 遊覽車

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