孝女白琴哭鑽棺材！不滿遊覽車裝身分辨識設備 工會嗆告交通部討國賠
新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿明年元旦起，全台近1.4萬輛遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今號召逾20輛遊覽車包圍交通部，並在其大門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。工會要求暫緩實施，下周也會按鈴提告交通部；交通部則表示，新制會如期上路。
為掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台1萬3500輛遊覽車明年元旦起強制裝設駕駛身分辨識設備，若惡意不安全且不改善，可處9000元並可累罰，目前已有100家業者、共1242輛遊覽車安裝設備，交通部表示，自6月底至8月底補助業者安全，最高每台補助2000元。
但新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，現行已強制自費安裝GPS，還要加裝駕駛辨識系統，等於一頭牛剝兩層皮，更質疑有官商勾結，今號召遊覽車包圍交通部。
截至下午已有逾20輛遊覽車到場陳抗，工會更在交通部舉辦「告別式」，不僅擺放棺材，還設置「交通部不良官員」靈位，數10名駕駛舉香祭拜，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的血、啃他們的骨」，完全不給遊覽車駕駛留活路。
許景翔說，交通部強制遊覽車裝設駕駛辨識設備，利用運管條例無限上綱對遊覽車業者除罰，工會最快下周將提起行政訴訟，委託律師按鈴申告，對交通部提告，「絕對會告到底」，若涉及違法，也會提出國賠申請。
針對工會反映裝設駕駛辨別設備需額外負擔月租費等問題，交通部公路局運輸組長梁郭國澄清，要求加裝辨識設備是盼獲得駕駛身分證、姓名等資訊，並傳輸到動態中心，若現有的GPS設備有傳送功能，就不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題；現行GPS本身若已有駕駛資料傳輸功能可啟用，就不需額外加裝設備。
梁郭國強調，裝設駕駛辨別系統已經專家學者及業者討論，大家都覺得有必要透過數位治理讓民眾搭遊覽車更加放心、安全，也盼駕駛工會配合，並強調相關措施明年元旦將如期上路，若稽查發現未安裝，會先輔導、限期改善，若惡意不裝且不改善，將可依法開罰9000元；梁郭國說，過往遊覽車加裝GPS漚，每年死亡人數從40人降至19人，降幅達53％，明顯減少。
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