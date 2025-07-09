孝女白琴哭鑽棺材！不滿遊覽車裝身分辨識設備 工會嗆告交通部討國賠

新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿明年元旦起，全台近1.4萬輛遊覽車將強制裝設駕駛身分辨識設備，今號召逾20輛遊覽車包圍交通部，並在其大門口舉辦「告別式」，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的肉、啃他們的骨」。工會要求暫緩實施，下周也會按鈴提告交通部；交通部則表示，新制會如期上路。

為掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台1萬3500輛遊覽車明年元旦起強制裝設駕駛身分辨識設備，若惡意不安全且不改善，可處9000元並可累罰，目前已有100家業者、共1242輛遊覽車安裝設備，交通部表示，自6月底至8月底補助業者安全，最高每台補助2000元。

但新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，現行已強制自費安裝GPS，還要加裝駕駛辨識系統，等於一頭牛剝兩層皮，更質疑有官商勾結，今號召遊覽車包圍交通部。

截至下午已有逾20輛遊覽車到場陳抗，工會更在交通部舉辦「告別式」，不僅擺放棺材，還設置「交通部不良官員」靈位，數10名駕駛舉香祭拜，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部「喝他們的血、吃他們的血、啃他們的骨」，完全不給遊覽車駕駛留活路。

許景翔說，交通部強制遊覽車裝設駕駛辨識設備，利用運管條例無限上綱對遊覽車業者除罰，工會最快下周將提起行政訴訟，委託律師按鈴申告，對交通部提告，「絕對會告到底」，若涉及違法，也會提出國賠申請。

針對工會反映裝設駕駛辨別設備需額外負擔月租費等問題，交通部公路局運輸組長梁郭國澄清，要求加裝辨識設備是盼獲得駕駛身分證、姓名等資訊，並傳輸到動態中心，若現有的GPS設備有傳送功能，就不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題；現行GPS本身若已有駕駛資料傳輸功能可啟用，就不需額外加裝設備。