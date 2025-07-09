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台中國家歌劇院具防火標章 可避難收容9009人

中央社／ 台北9日電

內政部長劉世芳今天視察台中國家歌劇院防空避難設備並指出，此處避難總收容人數為9009名，並具備建築物防火標章認證，整體建物安全管理維護及緊急應變訓練都符合規定，是個具備減災特色的重要場所。

劉世芳今天到台中國家歌劇院視察防空避難設備整備概況，除了關心台中市整體防空避難設施設置規劃，也在市府與國家歌劇院人員陪同下，實地了解歌劇院防空避難區域，以及各項相關設備現況。

劉世芳透過新聞稿表示，7月是國家團結月，也在全國22縣市辦理「城鎮韌性演習」，結合防空避難及救災防災演練特色，擴大中央、地方、民間三方參與及整合協調，以強化災害發生時應變能力，請民眾配合國家演習及各項措施，以增強全國社會防衛韌性力量與防災韌性。

劉世芳說，內政部已公布防空避難指引，並繼續偕同各機關及民間辦理防災士訓練，目前已有5萬多人拿到防災士執照，將朝今年底10萬人目標邁進。民眾可預先下載警政服務與消防防災e點通APP，並備妥緊急避難包，確認避難處所位置及避難程序，在關鍵時刻可發揮自救與助人效益。

劉世芳指出，打造真正的「全社會防衛韌性」，必須從平時就開始準備，中央會與地方、民間共同努力，建立全民防衛協同運作機制。從日常公共安全檢查或系統性演練等作為，都是要培養民眾具備正確防災及自救觀念，當面對危急情境，才能採取有效應變措施以降低傷害影響，也利於災後復原工作。

劉世芳 演習

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