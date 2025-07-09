土城家暴2死…違反保護令「非重大刑案」難羈押 衛福部下周討論重點曝

新北市土城發生一起謝姓家暴男當街以刀刺死妻子與小姨子憾事，該家暴男涉嫌違反保護令罪，卻被無保請回，引發各界關注。衛福部保護司司長張秀鴛說，將在下周例行家庭暴力防治及推動小組會議中，將該案列為臨時個案，邀新北市相關網絡報告，主要關注重點將是檢方是否聲請羈押，或聲請羈押後遭法院駁回。

謝姓男子涉嫌違反保護令，被逮捕後無保飭回，卻發生憾事。張秀鴛表示，依「家庭暴力防治法」規定，家暴現行犯可逕行逮捕，且如認定加害人有反覆違反保護令，或反覆實施家暴之虞，檢察官於偵查中，可向法院聲請羈押，不過，違反保護令刑期為3年，但刑事訴訟法規定本刑為5年以上者，才得羈押，是否因此導致違反保護令者被釋放，也是討論重點。

張秀鴛說，違反保護令罪在現行法規中並非「重大刑案」，但家暴案件風險與刑事案件不同，以屠城案件為例，家暴最初發生在親密關係伴侶間，從吵架、推打、分居演變為離婚，過程中並無致死情境，但進入保護令聲請程序後，仍有可能發生致命危機，現行家暴法已有法源依據，即使檢察官認為無羈押必要，仍可命其具保、限制住居或禁止施暴。

土城案件發生後，各界質疑保護令效果有限。張秀鴛表示，保護令8成都有效，但仍有1至2成發生意外，例如土城案謝男無保飭回後，檢方雖已通知警察、社工，且為被害人制定安全計畫，但謝男預謀犯案，尾隨被害人姐妹至土城住居所，以車輛撞倒後又持刀砍殺，可說已殺紅了眼，這類案件時數意料之外，令人遺憾。

刑事訴訟法與家暴法之間，因刑期訂定，恐導致違反保護令者難被羈押。張秀鴛表示，要提升違反家暴法刑責，須考量刑度該當性，為司法院業務，並非衛福部希望調整就可以調整，但衛福部研擬整理一份「致命清單」，明訂具有較高危險程度的家暴加害人樣態，供檢方作為是否羈押時的參考依據，盼藉此減少憾事發生。

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