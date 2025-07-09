彭佳慧挺聽損兒早療助學 全聯率先捐百萬號召民眾共同守護聽力

根據國健署2024年報數據指出，台灣每1,000位新生兒中約有5位為聽損兒童，若錯過語言發展黃金期，將對溝通、學習與社會適應造成長遠影響。全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會，9日攜手雅文基金會舉辦「愛從1開始」零錢捐記者會，支持「聽損兒早療助學計畫」，邀請金曲歌后彭佳慧擔任公益大使，呼籲社會一同關注聽語早療議題。

記者會上，由雅文小歌手演唱開場，展現聽語訓練成果，並首播彭佳慧與聽損兒童共同拍攝的公益影片。彭佳慧分享自身因長期配戴耳機造成聽力疲乏的經驗，深刻體會「聽見」對溝通與自我認同的重要，盼藉影響力喚起社會關注。

雅文基金會深耕聽語早療領域28年，提供從新生兒聽力篩檢、衛教諮詢、助聽器調配、個別化聽語訓練、家庭支持等全方位服務，並推廣「聽覺口語法」教育，已在全台多地設立據點，累計協助近6,000名聽損兒童走出無聲，2024年更幫助逾千位學齡前兒童把握黃金期接受早療。近日，雅文基金會在官網上也首度推出互動式「直闖聲音叢林」互動式聽力遊戲，鼓勵全民定期自我檢測，強調「聽損不只發生在嬰兒身上」。

全聯長期推動公益，串聯全台門市打造善意平台，本次「愛從1開始」專案首次與雅文兒童聽語文教基金會合作，即日起於全聯與大潤發門市設置海報與愛心零錢箱，並透過PXTV宣傳影片與公益小冊，提供民眾了解聽損資訊與捐款方式。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，2025年上半年零錢捐金額已突破1,228萬，包含募得福利點數513萬點（相當於51.3萬元），全支付募得金額59萬，顯示公益參與度持續提升。