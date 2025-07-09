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彭佳慧挺聽損兒早療助學 全聯率先捐百萬號召民眾共同守護聽力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
金曲歌后彭佳慧化身公益大使，與聽損兒互動合照，溫柔陪伴孩子聽見希望。圖／全聯福利中心提供
金曲歌后彭佳慧化身公益大使，與聽損兒互動合照，溫柔陪伴孩子聽見希望。圖／全聯福利中心提供

根據國健署2024年報數據指出，台灣每1,000位新生兒中約有5位為聽損兒童，若錯過語言發展黃金期，將對溝通、學習與社會適應造成長遠影響。全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會，9日攜手雅文基金會舉辦「愛從1開始」零錢捐記者會，支持「聽損兒早療助學計畫」，邀請金曲歌后彭佳慧擔任公益大使，呼籲社會一同關注聽語早療議題。

記者會上，由雅文小歌手演唱開場，展現聽語訓練成果，並首播彭佳慧與聽損兒童共同拍攝的公益影片。彭佳慧分享自身因長期配戴耳機造成聽力疲乏的經驗，深刻體會「聽見」對溝通與自我認同的重要，盼藉影響力喚起社會關注。

雅文基金會深耕聽語早療領域28年，提供從新生兒聽力篩檢、衛教諮詢、助聽器調配、個別化聽語訓練、家庭支持等全方位服務，並推廣「聽覺口語法」教育，已在全台多地設立據點，累計協助近6,000名聽損兒童走出無聲，2024年更幫助逾千位學齡前兒童把握黃金期接受早療。近日，雅文基金會在官網上也首度推出互動式「直闖聲音叢林」互動式聽力遊戲，鼓勵全民定期自我檢測，強調「聽損不只發生在嬰兒身上」。

全聯長期推動公益，串聯全台門市打造善意平台，本次「愛從1開始」專案首次與雅文兒童聽語文教基金會合作，即日起於全聯與大潤發門市設置海報與愛心零錢箱，並透過PXTV宣傳影片與公益小冊，提供民眾了解聽損資訊與捐款方式。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，2025年上半年零錢捐金額已突破1,228萬，包含募得福利點數513萬點（相當於51.3萬元），全支付募得金額59萬，顯示公益參與度持續提升。

即日起至9月30日，民眾可至全台全聯門市投下零錢或透過PX Pay、全支付捐款，全聯亦率先捐出1,000萬點福利點數（等值新台幣100萬元），拋磚引玉響應行善。全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君指出，此次合作後發現，聽損在早期發展是較容易被大眾忽略的議題，應及早發現與介入，希望能幫助更多聽損兒童，帶來聽見世界的希望。

彭佳慧號召大眾響應全聯零錢捐，讓每一塊錢都成為孩子們學習成長的起點。圖／全聯福利中心提供
彭佳慧號召大眾響應全聯零錢捐，讓每一塊錢都成為孩子們學習成長的起點。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心響應公益，率先捐出1000萬點福利點數，等同現金百萬，支持雅文基金會「聽損兒早療助學計畫」。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心響應公益，率先捐出1000萬點福利點數，等同現金百萬，支持雅文基金會「聽損兒早療助學計畫」。圖／全聯福利中心提供

全聯 公益大使 彭佳慧

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