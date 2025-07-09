快訊

震撼！國泰世華總經理李偉正 將轉調集團內其他職務

遭毆身亡...新北警查毒驚見男屍 少年坦承「4人動手」：不知對方已死

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天喝手搖飲解渴NG 營養師推薦「吃瓜」消暑消水腫

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
手搖飲示意照。圖／AI生成
手搖飲示意照。圖／AI生成

台灣有「手搖飲王國」之稱，人手一杯已經成為日常生活的一部分，夏天更是必喝！桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，手搖飲冰涼過癮，但是糖分對健康具有潛在威脅，過量攝取糖分會對肝臟和代謝系統造成負擔，容易引起脂肪肝、代謝症候群。

陳姿吟指出，有些人已經意識到含糖飲料不好，會選擇無糖，但是忽略了粉圓、椰果等配料仍含有高糖分。而酸酸甜甜的檸檬飲，更需要加糖來平衡酸度，加糖量會高於一般手搖飲。而市售飲料店的蜂蜜多為調和蜜，變相陷入另一種高糖、高熱量陷阱，造成身體負擔。

「喝無糖奶茶負擔會少一點嗎？」陳姿吟說，有些人喜歡點奶茶類、奶蓋飲品，奶類添加物恐有「飽和脂肪」，吃太多一樣對身體不好。如果真的想喝手搖飲，推薦無糖的桂花、桂圓、花茶類，或是自己切檸檬片加水或泡茶，掌握「原型食物」原則。

夏天吃什麼消暑又兼顧健康呢？陳姿吟說，夏天是瓜類盛產季節，多吃一些含水分高的瓜類食材，包括冬瓜、絲瓜、小黃瓜、櫛瓜等，有助於快速補充水分，也能達到清熱、利濕、降溫功效。瓜類富含維生素C，是超強的抗氧化劑，保護身體免受自由基的損害，間接幫助身體調節體溫。

瓜類是降溫防暑的好食物，含水量超高，且富含礦物質和維他命，能補充夏日流失的大量水分。有些人吃瓜容易腹瀉，陳姿吟提醒，瓜類的膳食纖維高，可促進腸胃蠕動，脾胃敏感虛弱的人，高纖飲食可能造成刺激，尤其瓜類屬寒，切忌食用過量。

瓜類的吃法多元，以苦瓜為例，白玉苦瓜的苦味最低、山苦瓜最苦，其苦瓜胜肽成分可調節血糖、降膽固醇。如果怕苦味，可以挖除瓜籽、切薄片、汆燙幾分鐘後再料理。陳姿吟推薦「梅汁苦瓜」，汆燙好的苦瓜馬上冰鎮，涼透後搭配話梅或梅子醋，夏天食用開胃解膩。

苦瓜的營養豐富，也是夏天推薦的降火氣蔬果。聯合報系資料照
苦瓜的營養豐富，也是夏天推薦的降火氣蔬果。聯合報系資料照

手搖飲 櫛瓜 營養師 脂肪肝

延伸閱讀

壓力大就想喝手搖吃甜食？ 營養師揭「壓力胖」3大解方

夏天就是要吃冰！「再睡5分鐘」推霜淇淋新北台中搶先開賣，限時更只要29元

解便祕還能穩血壓！苦瓜顏色愈深愈苦愈營養 3招降苦味易入口

代謝差非中年專利 營養師建議少吃多動避NG行為

相關新聞

氣象署啟動大規模劇烈豪雨作業！降雨高峰時間曝光 明晚雨神北漂

受到低壓帶及西南風影響，台灣各地及金馬澎湖天氣相當不穩定，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸指出，氣象署今下午5時30分啟...

繼續炸！13縣市大雷雨下1-2小時 慎防劇烈降雨、雷擊

新竹以南大雷雨繼續轟，中央氣象署針對13縣市發布大雷雨即時訊息，台東縣、台南市、彰化縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、...

西南風一波波往前湧！ 鄭明典po圖示警：降雨會持續一陣子

全台多縣市大雨不斷，中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，弧形界面，左下角附近，有一道弧形的界面，動畫看，正往台灣...

美擬課進口藥品200%關稅 藥界分析川普目的指台灣可做這些事

美國總統川普宣布要課徵輸入美國藥品200%關稅，並提出緩衝時間1至1年半，藥界謹慎以對，我國學名藥協會指出，我國西藥製劑...

米其林7月新入選出爐！ 台北、台南、高雄5家話題餐廳上榜

《米其林指南》今（9日）公佈5家位於台北、台南與高雄的7月新入選餐廳，分別是台北的江浙菜餐廳「北馥樓」、壽司「鮨香」、創...

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時05分針對全台18縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天清晨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。