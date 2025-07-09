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夏天喝手搖飲解渴NG 營養師推薦「吃瓜」消暑消水腫
台灣有「手搖飲王國」之稱，人手一杯已經成為日常生活的一部分，夏天更是必喝！桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，手搖飲冰涼過癮，但是糖分對健康具有潛在威脅，過量攝取糖分會對肝臟和代謝系統造成負擔，容易引起脂肪肝、代謝症候群。
陳姿吟指出，有些人已經意識到含糖飲料不好，會選擇無糖，但是忽略了粉圓、椰果等配料仍含有高糖分。而酸酸甜甜的檸檬飲，更需要加糖來平衡酸度，加糖量會高於一般手搖飲。而市售飲料店的蜂蜜多為調和蜜，變相陷入另一種高糖、高熱量陷阱，造成身體負擔。
「喝無糖奶茶負擔會少一點嗎？」陳姿吟說，有些人喜歡點奶茶類、奶蓋飲品，奶類添加物恐有「飽和脂肪」，吃太多一樣對身體不好。如果真的想喝手搖飲，推薦無糖的桂花、桂圓、花茶類，或是自己切檸檬片加水或泡茶，掌握「原型食物」原則。
夏天吃什麼消暑又兼顧健康呢？陳姿吟說，夏天是瓜類盛產季節，多吃一些含水分高的瓜類食材，包括冬瓜、絲瓜、小黃瓜、櫛瓜等，有助於快速補充水分，也能達到清熱、利濕、降溫功效。瓜類富含維生素C，是超強的抗氧化劑，保護身體免受自由基的損害，間接幫助身體調節體溫。
瓜類是降溫防暑的好食物，含水量超高，且富含礦物質和維他命，能補充夏日流失的大量水分。有些人吃瓜容易腹瀉，陳姿吟提醒，瓜類的膳食纖維高，可促進腸胃蠕動，脾胃敏感虛弱的人，高纖飲食可能造成刺激，尤其瓜類屬寒，切忌食用過量。
瓜類的吃法多元，以苦瓜為例，白玉苦瓜的苦味最低、山苦瓜最苦，其苦瓜胜肽成分可調節血糖、降膽固醇。如果怕苦味，可以挖除瓜籽、切薄片、汆燙幾分鐘後再料理。陳姿吟推薦「梅汁苦瓜」，汆燙好的苦瓜馬上冰鎮，涼透後搭配話梅或梅子醋，夏天食用開胃解膩。
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