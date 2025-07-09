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颱風挾豐沛雨量灌飽水庫 水利署：到年底用水無虞

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
苗栗鯉魚潭水庫目前水位達100%。圖／取自台灣景點人潮即時影像
苗栗鯉魚潭水庫目前水位達100%。圖／取自台灣景點人潮即時影像

颱風過後的低氣壓和西南風影響，中南部雨勢頗大，甚至還得一路下到周五（11日）政府和民眾都擔心是否會產生災情。但是從另一個角度來看，目前中南部水庫都幾乎到達滿水位，據水利署人員預估，今年到年底用水都應該沒問題了。

據了解，從「台灣水庫即時水情」網站資料來看，中部的鯉魚潭水庫目前水位達100%，明德水庫97.3%、德基水庫88.3%，北部和南部水庫也都接近滿水位，且雨勢還沒有停歇，而後面也許還會有颱風來襲。

水利署中區水資源分署人員說，每年5月進入汛期，今年梅雨季就有雨勢，加上颱風來襲，帶來豐沛雨量，目前看來，可以樂觀判斷，今年到年底應該都可以不必擔心用水問題。只是，水資源可貴，還是希望民眾節約用水。

中央氣象署表示，今下午至周五（11日）台灣仍位於低壓帶內，西南風伴隨水氣偏多且環境不穩定，周六（12日）起低壓帶北移，對台灣影響才會逐漸趨緩。

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