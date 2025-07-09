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針對美國對等關稅 環境部擬定四大對策

聯合報／ 記者徐柏棻／台北即時報導
國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇於9日舉行，國泰金控總經理李長庚（前左五）、金管會主委彭金隆（前右五）、證交所總經理李愛玲（前右三）、環境部政務次長施文真（前左四）等人出席。記者蔡宗儒／攝影
國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇於9日舉行，國泰金控總經理李長庚（前左五）、金管會主委彭金隆（前右五）、證交所總經理李愛玲（前右三）、環境部政務次長施文真（前左四）等人出席。記者蔡宗儒／攝影

美國川普政府的對等關稅實施在即，令政府部門及台灣企業心裡七上八下。環境部政務次長施文真9日上午參加「2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」時表示，為因應這項變局，環境部已擬定四大策略，以降低對等關稅對台灣產業的衝擊。

環境部因應川普政府對等關稅的四大策略，分別是一、強化氣候政策與碳治理主導力，二、提升政策工具應用與執行力，擴大盤查，增加綠色採購，三、推動產業轉型，建立跨部會協作平台，四、加強國際參與，對接國際減碳政策及法規。

施文真表示，巴黎協定要求締約方每五年要通報國家自定貢獻（NDC3.0），向國際提出其溫室氣體減量承諾，以提升減碳企圖心。在日前召開的國家氣候變遷對策委員會第三次會議中，政府已將2030年的減碳目標定為28%正負2個百分點。電力排放係數也從去年0.474公斤／C02e（二氧化碳當量）降為2030年的0.319公斤／CO2e，顯示政府減碳的決心。

政府也針對六大部門提出20項「減碳旗艦計畫」，六大部門分別是能源、製造、住商、運輸、農業及環境。政府已確定課徵碳費，明年4月申報，明年5月起繳碳費。為鼓勵企業自主減量，在今年6月前經環境部核定，就可以獲得碳費優惠，從原本每公噸300元，降為100元甚至50元。

國際永續趨勢最近出現一股逆流，日本政府退休金投資基金前首席投資長水野弘道表示，自從川普上任以來，ESG和DEI（多元、平等、包容）成為政治化及禁忌文字，CEO變得沉默，企業必須用更安全的文字默默推動永續，原本的投資配置也必須重組，全球風險治理的框架正受到美國壓力及歐洲監管乏力的擠壓。

然而，面對氣候變遷、社會動盪、地緣政治及水資源短缺等風險，水野弘道認為，ESG重要性依然受到多數國家肯定，必須透過永續金融才能防止災難。而台灣過去在面對地緣政治和環境衝擊時，展現出極佳的調適與創新能力，在全球永續的浪潮中，台灣可以扮演重要角色。

川普 氣候變遷 永續 減碳 環境部 關稅

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