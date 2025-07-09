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預報一片紫爆⋯今晚雨彈來襲 高雄屏東台南嚴防豪雨
颱風丹娜絲雖已登陸中國大陸，但所帶來的低壓帶卻接連2天造成台灣中北部豪雨災情，不過豪雨帶恐怕將在今晚南移，於台南、高雄及屏東一帶出現，中央氣象署今下午發布定量降水預報已出現「一片紫」，部分地區雨量可能超過200毫米。
中央氣象署今天下午5時許發布定量降水預報，預報顯示從今天（9日）晚間8時到明天（10日）上午8時，台南市、高雄市及屏東縣等地累積雨量超過70毫米，高雄及屏東部分區域甚至可能超過200毫米。
中央氣象署已在今天下午5時4分發布「0709豪雨事件」提醒大規模劇烈降雨，指出受低壓帶及西南風影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。
中央氣象署下午也已發布豪雨特報，指出今天雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率。
大雷雨即時訊息也指出，受到旺盛發展的對流影響，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
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