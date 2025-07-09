氣象署啟動大規模劇烈豪雨作業！降雨高峰時間曝光 明晚雨神北漂

受到低壓帶及西南風影響，台灣各地及金馬澎湖天氣相當不穩定，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸指出，氣象署今下午5時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，預估今晚至明天為降雨高峰，南部需嚴加防範大豪雨，明晚低壓帶往北移動，降雨明顯區域也會北移。

謝佩芸說，西半部地區、澎金馬今晚至明天可能出現局部大雨或豪雨，甚至南部可能出現大豪雨等級降雨，提醒各地需嚴防強降雨影響，氣象署已在下午5時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，每3小時加強更新降雨預報資訊。

謝佩芸表示，目前從華南至台灣上空都在低壓帶範圍，水氣多，同時台灣地區受到西南風影響，受到西南風影響的迎風面，也就是中南部降雨情況將持續。

謝佩芸指出，今天0時至下午3時止，苗栗以南各縣市累積雨量達到豪雨等級，其中雨量最多是南投竹山，累積雨量達到258毫米、苗栗後龍247.5毫米、高雄六龜239.5毫米、彰化二水238毫米、台南南化203毫米、屏東瑪家203毫米。

此外，稍早南投集集也有明顯對流影響，出現劇烈短延時強降雨，每3小時出現182.5毫米，氣象署針對南投發布大豪雨特報，同時西半部也都有豪雨特報。

謝佩芸表示，受到西南風影響，南部迎風面降雨持續，台灣海峽北側，距離丹娜絲颱風減弱的低壓帶較近，因此水氣也較多，金馬地區、中部至北部都有明顯對流影響，預計降雨持續到入夜 。

謝佩芸說，今天白天至晚間8時，西半部有明顯降雨，金馬也要多注意；今天入夜後，北台灣、宜花地區降雨稍微緩和，但中南部、金馬澎湖降雨持續，並持續到明天白天。

南部地區未來降雨不僅是侷限在山區，平地也要多留意，可能會有明顯發生，預期今晚至明天南部會出現大豪雨等級降雨，需嚴加防範，明晚低壓帶位置往北移動，降雨明顯區域也會北移，

謝佩芸提醒，「今晚至明天都是降雨高峰」，尤其南部要嚴加防範大豪雨，前幾天風災後，南部仍有救災作業，提醒嚴加留意豪雨資訊，另外，明天清晨至上午西半部沿海地區為滿潮水位時段，呼籲這段時間沿海低窪地區會有排水不易狀況。