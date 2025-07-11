別再被體重數字綁架！戰斧精雕、容脂細琢的體態輪廓美學趨勢

圖／張安慧醫師提供

你是否曾經苦練健身、嚴格控管飲食，體重確實變輕了，卻仍對著鏡子懷疑：「怎麼身形好像沒什麼變化？」

這樣的困擾，其實和你的健康指標、脂肪分布方式，以及雕塑策略都有關。

BMI偏高？男性女性都有潛在風險

根據世界衛生組織的建議，當 BMI（身體質量指數）超過 24，即屬於「過重」範圍，男性超過 27、女性超過 25，更可能與三高、代謝症候群等健康問題相關。不過，即便 BMI 落在「正常」區間，也不代表身形就沒有困擾。

這是因為脂肪的分布並非平均，有些人即使整體體重標準，仍可能在手臂後側、小腹、大腿內側，甚至是雙下巴等部位出現明顯堆積，這些部位正是常見的「難瘦區」。

體態管理不只靠飲食與運動

體態的改變，離不開飲食與運動的基本功。控制碳水、增加蛋白質攝取、規律重訓與有氧運動，確實是瘦身不可或缺的基礎。然而，某些局部脂肪因為活動度低或基因影響，往往難以明顯改變。

這時，許多在意輪廓精緻度的人，會尋求進一步的輔助方法。

圖／張安慧醫師提供

晶鑽診所張安慧醫師指出：「很多人在努力過後，發現體重下降但身形仍不夠輕盈，很可能是因為『瘦的地方不對』。」

她分享，在不同區域使用合適的方式調整線條，才能讓努力更有效果：

「像是戰斧音波這類非侵入式能量療程，適合應用於大範圍如小腹、手臂、大腿等，幫助改善輪廓比例。依據實作經驗，部分患者於療程後，腹部腰圍有約2公分的變化，但實際效果因人而異，應由醫師評估為主。」

圖／張安慧醫師提供

針對臉部線條與下顎下脂肪，張醫師則補充：

「許多人會在意所謂的『雙下巴』問題，這部分我們會考慮使用容脂針Ronkyla這類經衛福部核准、設計用於改善成年人的中度至重度下顎下脂肪堆積所致的隆起或肥厚外觀的針劑產品。它是透過皮下注射方式，達到局部輪廓雕塑的效果，對於追求清爽臉型的人，是一種不錯的輔助選擇。」

她也提醒，每個人的脂肪結構、代謝狀態不同，最重要的還是與專業醫師一同評估，找到適合自己、也能安全執行的調整策略。

回到核心：穩定體態仍需從生活做起

無論是否選擇輔助的雕塑方法，真正長遠的改變，仍來自日常的自律與理解。良好的飲食習慣、規律的運動、足夠的水分與睡眠，才是維持身體健康與身形輕盈的長期之道。

體態管理不是為了迎合他人期待，而是一次更深層的自我理解與選擇。當你願意為自己多一分照顧、多一分行動，鏡子裡的那個人，會慢慢變成你真正喜歡的樣子。

圖／張安慧醫師提供

晶鑽診所官網 : https://www.jz-diamond.com/

本文刊載於醫美圈圈

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