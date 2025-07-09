米其林7月新入選出爐！ 台北、台南、高雄5家話題餐廳上榜

《米其林指南》今（9日）公佈5家位於台北、台南與高雄的7月新入選餐廳，分別是台北的江浙菜餐廳「北馥樓」、壽司「鮨香」、創新菜「Tableau by Craig Yang」，以及台南時尚歐陸菜「FUKAI」與高雄創新菜「Li.nu」。

鄰近大巨蛋的國聯飯店江浙餐廳「北馥樓」，主廚古來文擁有超過40年的江浙菜與上海菜經驗，曾多次在國際烹飪比賽中獲獎，並以多道私房菜和冠軍牛肉麵聞名。米其林評審員特別推薦「煙燻梅子鰻」，「取去骨的鰻魚包裹著煙燻梅子，搭配別具新意。」此外，「招牌桂花片皮烤鴨」也擄獲評審員的心，「因工序繁瑣，須提前三日預定。」

2024年開幕、隱身林森北路巷弄裡的人氣名店壽司「鮨香」，主打根據時令選用不同日本食材的壽司，搭配濃郁的赤醋飯。套餐以生食及熟食穿插交織，展現日料的優雅細緻。米其林評審員特別提醒，「如欲品嚐更豐富的菜餚，建議預約晚餐座席。」

創新菜「Tableau by Craig Yang」主廚楊子毅（Craig Yang）將法式料理與台灣傳統辦桌文化結合，創造出前所未有的「當代法式辦桌」風格，讓用餐者以較親民的價格享受完整的法式fine dining體驗。米其林評審員特別推薦招牌菜「蜜汁排骨」，「採用臺灣巧克力豬腱肉，以家傳秘方製作，外表香脆而內嫩多汁。」

位於台南東區、2023年開幕的時尚歐陸菜「FUKAI」，結合法式料理技藝與台灣在地食材元素，創造出多道令人驚艷且具特色的菜色。例如他們的魚生料理，就結合了魚、萵筍、柑橘與茴香，展現食材的原始風味與清新口感。套餐包含九道菜，每三個月依據時節調整菜單內容。

高雄的「Li.nu」是東京百大法式料理餐廳「Bon.nu」，唯一的海外姊妹店。創辦人来栖けい（Kurusu Kei）的理念，是希望透過減法概念呈現最原始的食物風味。他的料理哲學極簡，不裝飾擺盤、不重複堆疊多種食材與醬汁，希望以「香氣」為起點，引領出極簡而純粹的食材本味。

◎《米其林指南》2025年7月新入選餐廳

．北馥樓：台北市大安區光復南路200號2樓（國聯飯店）。電話：02-2773-1515 ．鮨香：台北市中山區林森北路485巷10號。電話：02-2531-9568 ．Tableau by Craig Yang：台北市大安區安和路一段78巷33號。 ．FUKAI：台南市東區東寧路512巷2號。電話：06-238-7366 ．Li.nu：高雄市前鎮區前鎮區中華五路802號。電話：07-334-7810