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美200%藥品關稅震驚業界 IRPMA持續監測：暫不影響國內用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
由在台跨國藥廠組成的開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，川普政策變化多端，將持續監測美國政策變化，IRPMA秘書長陳全文說，該政策主要針對輸美藥品，對國內民眾用藥暫無影響。示意圖。聯合報系資料照
由在台跨國藥廠組成的開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，川普政策變化多端，將持續監測美國政策變化，IRPMA秘書長陳全文說，該政策主要針對輸美藥品，對國內民眾用藥暫無影響。示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普稱要對輸美藥品課徵200%關稅，引發藥界震驚。由在台跨國藥廠組成的開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，川普政策變化多端，將持續監測美國政策變化，IRPMA秘書長陳全文說，該政策主要針對輸美藥品，對國內民眾用藥暫無影響，且即使政策施行，預估國際藥廠會採「台積電模式」，在美設廠只生產供美藥品，其餘國際製藥廠不會因此關閉。

陳全文說，藥品並非一般產品，對藥品課徵高關稅，有影響病人用藥權益之虞，加上川普政策經常變動，200%關稅政策是否真會施行，仍有待觀察，在政策落地施行之前，IRPMA會員公司均持續監測評估，分析產業鏈可能變化，但有鑒於政策變動可能性高，目前尚無具體因應措施，「若現在啟動因應，結果方向不對也不好，唯一可做的事就是持續監測。」

川普揚言要所有藥廠回美國設廠，並給予1至1年半「緩衝時間」。陳全文說，已有國際藥廠在媒體上表示，將加強投資美國，這或多或少是未來趨勢，若美方實施200%關稅政策，研判國際藥廠勢必會重新安排供應鏈，包括將部分製藥廠移轉至美國等，不過，考量美國人力成本高昂，國際藥廠應會採取類似台積電作法，僅在美國設廠製造供給美國的藥品，其餘則維持在他國產製。

不過，藥廠設廠有嚴謹法規及評估手續，陳全文說，建置一家製藥廠過程繁複，與其他行業工廠不同，必須經過藥品確效認證、主管機關查廠通過等，至少需要數年時間，採委託開發製造（CDMO）速度雖較快，但必須簽保密合約、談條件、技術轉移、確認產線、試行製造產品確認藥品價值等，至少要花一至二年時間，非短期能發生。

陳全文強調，IRPMA成立宗旨是希望新藥讓病人看得到、用得起，希望任何政策，都以不影響病人用藥權益為前提，若制度損及病人權益，實在是不負責任的政策，川普200%關稅政策非立即實施，依他目前說法，1年後才會確定，後續會如何轉變並不可測，「畢竟川普唯一可預測的，就是他不可預測。」各界都會持續關注。

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