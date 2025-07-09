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食藥署預告 新增管制3項與依托咪酯相近物質

中央社／ 台北9日電

俗稱喪屍煙彈的新型毒品「依托咪酯」電子煙，濫用問題頻傳。食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增與依托咪酯相近的Butomidate等3項新興物質，全列為第二級管制藥品。

依托咪酯在台灣原本僅視為管制藥物，去年6月通過列為三級毒品，毒品審議委員會在11月更將依托咪酯調升為二級毒品，讓第一線在執法時能有更高強度因應。

食藥署今年7月4日預告修正「管制藥品分級及品項」，新增3項與依托咪酯相近的Butomidate等新興物質，分別為丁托咪酯（Butomidate），包含其異構物n-Butyl、iso-Butyl、sec-Butyl、tert-Butyl；三氟依托咪酯（Trifluoroethyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate、CF3-Etomidate(TF-Etomidate)）；氟托咪酯（Flutomidate），包含其異構物2-Fluoro、3-Fluoro、4-Fluoro。全數列為第二級管制藥品。

為避免管制空窗期影響科學上需用，預告期14天，7月18日止。

有關修正緣由，食藥署管制藥品組副組長張志旭接受媒體電訪說明，新增列的這些新興物質，都已有被檢警調單位查獲並檢出案例，為防範濫用或成毒品先驅原料，法務部已在5月29日經毒品審議委員會議決議增列為毒品，食藥署也配合增列為管制藥品。

張志旭表示，由於前述新興物質不具醫療用途，未來只准許科學用途，學術單位若想使用於醫藥教育研究試驗，不但必須領有管制藥品登記證，還必須設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支、銷毀、減損及結存情形，每年申報收支數量，違反規定者，可以依法開罰。

食藥署補充，未領有管制藥品登記證而輸入、輸出、製造、販賣、購買管制藥品者，將依違反「管制藥品管理條例」，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

領有管制藥品登記證者，未於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支、銷毀、減損及結存情形者，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

領有管制藥品登記證者，未定期申報，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 科學 食藥署

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